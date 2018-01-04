راشد الكوس: عام زايد يجسد معاني الوفاء

الشارقة 24 – وام:





قال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسخ في كل عام أسمى معاني الوفاء والانتماء والخير تتجلى جميعها في عام 2018 عام الاحتفاء بذكرى المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - إذ وضع أسس النهضة العصرية والتنموية التي تشهدها الدولة على جميع الأصعدة لتشكل اللبنة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز حضورها الفاعل والمؤثر في مختلف الميادين لاسيما في الميادين الثقافية التي أولى المغفور له الشيخ زايد جل اهتمامه لها لتصبح الإمارات اليوم واحدة من أبرز المحافل الرائدة في مجال المكتبات والنشر وحاضنة للثقافة والمثقفين.

وأضاف الكوس: يشكل عام زايد فرصة حقيقية أمام جميع مواطني وسكان الدولة ليستشعروا مآثر زايد وإرثه العظيم هذه الشخصية القيادية التي ستظل محفورة في وجداننا وعقولنا حيث جمعت أعظم معاني الخير والعفو والوفاء التي أسهمت في بناء دولة حاضرة بقوة وصلت بمكانتها إلى عنان السماء في تقدمها و حضورها وتميزها.