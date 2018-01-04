سيف الشامسي: "عام زايد" يجسد مكانته في قلوب أبناء الوطن

الشارقة 24 – وام:

أكد العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن إطلاق "عام زايد" وتخصيص عام 2018 ليكون مناسبة للاحتفاء بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يجسد أعظم معاني الوفاء والعرفان للقائد العظيم ويعبر عن مكانته في قلوب أبناء الوطن واعتزازهم بسيرته الخالدة وإنجازاته الباقية ومبادئه الراسخة في ضمير شعبنا وقيادته الرشيدة والتي جعلت دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تحظى بالمهابة والمحبة والاحترام بين سائر الأمم والشعوب حيث ارتقت الدولة في عهده إلى مصاف الدول المتقدمة واستطاعت تحقيق أعلى معدلات التنمية على كافة المستويات مرتكزة على سواعد أبناء الإمارات وطاقاتهم التي حرص رحمه الله على بنائها من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وجعله مرتكزاً أساسياً لعملية التنمية .

وقال العميد الشامسي : إن الشيخ زايد رحمه الله كان يؤكد دائماً على أن الإنسان هو العنصر الأساسي لكل تقدم وأن أثمن ثروة لهذا البلد هي الإنسان الذي يجب أن نعتني به كل العناية ونوفر له كل الرعاية فلا فائدة للمال من دون الرجال وهذه هي الرؤية التي انطلقت منها نهضة الإمارات الحديثة.