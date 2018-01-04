شرطة الشارقة تشارك في مهرجان شتاؤنا يحلو بالقراءة

الشارقة 24:

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة وأكاديمية العلوم الشرطية وإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مهرجان شتاؤنا يحلو بالقراءة، وذلك انطلاقاً من مبادرتها الدائمة للتواجد وبفاعلية في الساحة الثقافية، في واجهة المجاز على ضفاف بحيرة خالد بالشارقة.

وتضمن جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة مشروع كتاب الطفل، بالإضافة إلى مختلف الإصدارات والمطبوعات الأمنية والتوعوية التي تصدرها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، من أعداد مجلة الشرطي والشرطي الصغير، إضافة إلى المطويات والكتيبات الإرشادية التوعوية، وركزت القيادة العامة لشرطة الشارقة على فئة الأطفال من خلال توفير مطبوعات توعوية تجذب انتباههم وتتناسب مع فئاتهم العمرية، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال.

كما قدمت شخصية "الشرطي الصغير" رسالتها التوعوية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وهي الشخصية السباقة إلى كل مكان والحاضرة دوماً في رياض الأطفال والمدارس وصولاً إلى الفعاليات الاجتماعية المختلفة بالإمارة، إيماناً بدور الشخصية المحببة لقلوب الصغار وقدرتها على توصيل المعلومات بطريقة سهلة وميسرة وبأسلوب حديث ومشوق.



وقد لقي الجناح إقبالاً جماهيرياً كبيراً من كافة الفئات العمرية من دون استثناء لاحتوائه على إصدارات متنوعة تتناسب كافة شرائح المجتمع.