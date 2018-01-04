العربية للطيران ضمن المراكز العشر الأولى أمناً في العالم لسنة 2017

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

احتلت العربية للطيران أحد المراكز العشر الأولى كأكثر شركات الطيران أمناً في العالم لسنة 2017، ضمن دراسة ألمانية متخصصة أجراها مكتب أبحاث حوادث الطيران في هامبورج "مركز تقييم بيانات حوادث تحطم الطائرات"، لصالح مجلة النقل الجوي "ايرو إنترناشيونال" الألمانية.

وجاءت شركات الطيران الإمارتية ضمن أكثر شركات الطيران أمناً في العالم للعام الماضي.

واستند المصنفون لقائمة الشركات الأكثر أمناً، هذه المرة، إلى تحليل 60 شركة كبرى بدلاً من تحليل أكبر 100 شركة طيران، ويقيس باحثو المركز درجة أمان الشركات بحساب أداء حركة النقل نسبة إلى عدد الحوادث وإجمالي الخسائر خلال الأعوام الثلاثين الماضية.