"مليحة" تستقبل فصل الشتاء بباقاتٍ ومغامراتٍ صحراوية مذهلة

الشارقة 24:

مع حلول فصل الشتاء واعتدال درجات الحرارة في المنطقة باتت الآن الفرصة سانحة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق، حيث يتيح "مركز مليحة للآثار" في إمارة الشارقة أمام الزوار فرصة مميزة ومزيجاً فريداً بين الاسترخاء والتأمل، والاستمتاع بسحر غروب الشمس والنجوم ليلاً وسط صحراء مليحة.

وتشمل الباقات الصحراوية الليلية "الاستراحة الألماسية"، التي تمنح الزوار فرصة التنقل في مركبات فاخرة مصممة للقيادة على الطرق الوعرة، والاستمتاع برحلة صحراوية مميزة عبر المنطقة، بالإضافة إلى مشاهدة غروب الشمس خلف الأفق، تليها الوجبات الخفيفة اللذيذة أو المشروبات العربية التقليدية.

ويمكن للزوار من خلال اختيار باقة مخصصة أن يستمتعوا في أجواء الاستراحة بتناول العشاء، الذي يشمل خمسة أطباق متتالية، بالإضافة إلى شواءٍ شهيّ، يلي ذلك تجربة رصد النجوم واستكشاف عجائب الفضاء برفقة دليل من الخبراء بعلم الفلك.



ويستطيع الراغبون بالاسترخاء بصحبة أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم الاستمتاع بباقة "استراحة الغروب" بالقرب من صخرة الأحفور التي تبدأ بمشهد خلاّب لغروب الشمس، تليها رحلة استكشاف صخرة الأحفور مشياً على الأقدام، وتناول طعام العشاء الذي يتضمن المأكولات المشوية تحت النجوم، بالإضافة إلى تجربة رصد النجوم ليلاً، وتمتد هذه التجربة على مدار أربع ساعات، يتخللها رحلة قصيرة عبر الكثبان الرملية والطرق الوعرة، كما يمكن للمغامرين من مستكشفي الصحراء وعشاقها تعزيز تجربتهم من خلال، إضافة خيار مغامرة درجات الكثبان الرملية "الباغي".



وتوفر فعالية "المخيم الليلي" فرصة حقيقية للاسترخاء، إذ تشمل التخييم في ليلة ساحرة تحت سقف النجوم، موفرة النشاط المثالي للراغبين بخوض غمار تجربة صحراوية مدهشة عبر رحلة قصيرة وسط الصحراء ليلاً وتناول وجبة إفطار لذيذة صباح اليوم التالي.



وتشكّل باقة "مشاهدة ورصد النجوم" نشاطاً مثالياً للزوار الباحثين في أسرار الكون والفضاء، إذ توفر لهم تجربة قضاء ليلة لدراسة الأفلاك والكواكب البعيدة بما فيها القمر.



وفي هذا الصدد، قال محمود راشد السويدي، مدير مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية: "نعيش اليوم في عالم متسارع، لا يمنحنا الوقت الكافي لتأمل جمال البيئة المحيطة بنا وهدوءها، ونسعى في الوجهة إلى منح المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة والزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم فرصة للاستمتاع بأجمل ما يحمله الموسم من ترفيه من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلبي رغباتهم وأذواقهم كافة، فضلاً عن باقاتٍ أخرى مميزة توفر لهم الراحة والاسترخاء وسط الصحراء".



ويوفر "مركز مليحة للآثار" أيضاً مجموعة متنوعة من المغامرات، والتجارب الاستثنائية، التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتضمن الخصوصية لجميع العائلات، فضلاً عن الحجوزات المخصصة للسيدات فقط، ويمكن للزوار الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات حول الوجهة ومرافقها، ومجموعة الباقات المختلفة، والفعاليات والمغامرات الشيقة، بالإضافة إلى أوقات العمل، والحجوزات، وغيرها عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: discovermleiha.ae