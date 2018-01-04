مراكز أطفال الشارقة تواصل فعاليات برنامجها الشتوي

الشارقة 24:

تواصل مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها الشتوي Active Art Program والذي يقام بمركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، خلال الفترة من 27 ديسمبر 2017 ويستمر حتى 11يناير 2018.

يشتمل البرنامج على العديد من الورش الفنية منها: ورشة "البورتريه الشخصي" التي تُعرف الأطفال بهذا الفن وتقنياته، أما في ورشتي "صناعة الورق" و"الطباعة التقليدية" فقد تعلم الأطفال على طريقة صنع الورق عبر العصور، بالإضافة إلى تقنيات الطباعة، كما صنعت أنامل الصغار العديد من الأعمال الفنية خلال الورش التالية "فن الكولاج" و "النحت"، و"طباعة الحفر".

كما يشتمل البرنامج الشتوي على الأنشطة والبرامج التوعوية والتي أقيمت بالتعاون مع العديد من الجهات منها إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والتي قدمت محاضرة بعنوان "بر الوالدين"، هدفت إلى توعية الأطفال بكيفية التعامل مع الوالدين واحترامهم ومراعاتهم، كما قدم فرع جرائم التقنية بقسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، محاضرة ألقاها مساعد أول ماجد بن درويش، قام خلالها بتوعية الأطفال من الابتزاز والمخاطر وأضرار شبكات التواصل الاجتماعي.

وضمن الزيارات والرحلات التي اشتمل عليها البرنامج، زار الأطفال المتحف العلمي بالشارقة، وشاركوا في عروض الفضاء والكهرباء الساكنة وفيزياء الحرارة المنخفضة والعرض السحري، كما شاركوا في العديد من الورش الفنية، كما زاروا مركز واسط للأراضي الرطبة، الواقع في محمية واسط الطبيعية بالشارقة، ومتحف الاتحاد في دبي.