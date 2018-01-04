حاكم الشارقة يوجه بتوفير 6 طائرات لنقل جماهير المنتخب إلى الكويت

الشارقة 24:

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير 6 طائرات لنقل جماهير المنتخب إلى الكويت دعماً لمنتخب الإمارات في نهائي خليجي23.



ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في المباراة النهائية التي ستقام يوم غد الجمعة على استاد جابر الأحمد في الكويت.

وعلى المواطنين الراغبين بالذهاب للكويت لتشجيع منتخبنا أمام المنتخب العماني، إحضار الجواز الأصلي أو الهوية الأصلية والتسجيل من الآن في أحد الأندية التالية: الشارقة، الشارقة للشطرنج، خورفكان، كلباء، أو الذيد.

ستغادر الطائرات من مطار الشارقة ابتداءً من الساعة 6 صباح غد الجمعة حتى 12 ظهراً، والعودة ابتداءً من الساعة 1:30 صباح السبت.