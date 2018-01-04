هند بنت ماجد القاسمي: "عام زايد" فرصة لاستذكار مآثر قائد عبقري

الشارقة 24 - وام:

أعربت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة عن فخرها لانتمائها لبلد وضع أساساته الراسخة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأعلى بنيانه بقيم خالدة غرسها في أبناء الإمارات وبناتها لتظل ملهمة لنا ولأجيالنا المقبلة.

وأضافت بمناسبة بداية العام 2018 عام زايد الخير: "مع قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، انتهج الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات مبادئ التعددية واحترام الإنسان، وتمكين المرأة لتحقق الدولة الفتية آنذاك قفزات تنموية متلاحقة وسريعة حتى باتت اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً وتطوراً وازدهاراً على مختلف الصعد".

واعتبرت: "أن عام زايد يمثل فرصة لنا لاستذكار مآثر قائد عبقري غيرت رؤاه الحكيمة مستقبل شعب بأكمله، كما أنه دعوة لنا لمواصلة السير على خطى الشيخ زايد لتعزيز نهضتنا ليظل صرح الوطن شامخاً كما أراده الشيخ زايد".