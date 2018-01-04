ريم بن كرم: عام زايد يؤكد حرص القيادة على مواصلة نهج الخير

الشارقة 24 –وام:

أفادت سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة بأن مبادرة عام زايد تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة نهج الخير والعطاء الذي انتهجه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - صاحب الرؤية العالمية الفريدة في نشر الخير والعطاء الإنساني من دون حدود ليصبح إرثه ذاكرة وطن محفورة في وجدان العالم.

وأضافت بن كرم أن الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه هو رمز الحكمة والخير والعطاء ليس في الإمارات والخليج فحسب بل على المستويين العربي والعالمي لذا فإن "عام زايد" يجسد المكانة الاستثنائية والفريدة التي يمثلها لدى الشعب الإماراتي بما رسخه من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال الأساس الصلب الذي يسير عليه عيال زايد.