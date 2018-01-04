أحمد بن ركاض: عام زايد تكريم لقائد استثنائي

الشارقة 24 – وام:

أفاد سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بأن عام زايد 2018 يشكل في حضوره وأبعاده الإنسانية تكريماً لقائد استثنائي وضع أولى لبنات البناء لمسيرة النهضة والعطاء التي أسهمت بشكل أساسي في قيام دولة الاتحاد.

وقال إن هذه المناسبة ماهي إلا ذكرى عزيزة على قلوب جميع أبناء الدولة نستلهم منها الموروث الكبير الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ليكون بمثابة المشعل الذي يضيء الطريق أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وحضارة.

وأضاف سعادته أن المغفور له الشيخ زايد كان قائداً ورمزاً فذاً قاد برؤاه وبصيرته آمال شعبه وطموحاتهم نحو بر النجاحات والرفعة على الأصعدة كافة كما أنه وعلى الصعيد العربي كان حكيماً وجامعاً للشمل وها نحن اليوم وبعام زايد نؤكد على أننا ماضون على العهد استكمالاً لمسيرة دولة وشعب تمضي بثبات نحو العز.