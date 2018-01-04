بلدية الحمرية تطلق مهرجان "أسرتي"

الشارقة 24:





بحضور جماهيري كبير، أطلقت بلدية الحمرية، مهرجان أسرتي، أولى فعالياتها المجتمعية لعام 2018 ضمن فعالياتها لعام زايد، والذي من المقرر أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام على التوالي.

وتسعى بلدية الحمرية من خلال مهرجان أسرتي والذي يعد أولى باكورة أعمالها للعام الجاري إلى تحقيق خطتها في أن تكون البلدية شريكا مع الأسر والأهالي من خلال عدد من الفعاليات التي تنفذها بحضور الأطفال والأمهات وتقدم زخما من الأنشطة التي تعمل على تحقيق متعة للزوار وتتيح تعزيز الترابط الأسري بين أهالي الحمرية والمناطق المجاورة.

وشهدت حديقة السيدات بالحي الشرقي بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة حفل انطلاق مهرجان أسرتي والذي تنفذه بلدية الحمرية للعام الأول بحضور مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية والعديد من كوادر البلدية ومسؤولي فروع الدوائر الحكومية وكبار شخصيات الحمرية والأهالي.

وتم تنفيذ العديد من الفعاليات وتوزيع الهدايا على الأطفال بجانب حضور شخصيات الميكي ماوس الشهيرة والتي قدمت فعاليات للأطفال.

وبهذه المناسبة أشار مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي إلى أن مهرجان أسرتي الذي تنظمه بلدية الحمرية يأتي تواصلاً للفعاليات التي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية والمتمثلة بمهرجان الحمرية الخامس للطفل، الذي نظمته دائرة الخدمات بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية في القرية التراثية بالحمرية.

وأوضح الشامسي بأن مهرجان أسرتي يمثل مبادرة مجتمعية تأتي انطلاقا وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز التماسك الأسري والترابط للنسيج الاجتماعي ولتقوية الروابط العائلية بين مكونات المجتمع المحلي بالحمرية، معتبراً أن الأسرة تعد الركيزة واللبنة الأولى للوصول إلى الرقي والتطور، وبناء المجتمع على أسس من المتانة والعلاقات الطيبة فيما بين العائلات، وهي الوعاء الأساسي والتربوي والثقافي الذي يحتضن الأبناء، إلى جانب أنها بيئَة الطفل الحاضنة وحجر أساس المجتمع القويم.

وأكد الشامسي بأن مبادرة "أسرتي" تضم العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية والحركية، كما تشتمل على ركن خاص لعدد من الجهات المتعاونة وأبرزها نادي سيدات الحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي.

ودعا الشامسي الأسر والأهالي إلى اصطحاب أطفالها طوال أيام انعقاد المهرجان على مدى ثلاثة أيام للاستفادة من فعاليات المهرجان المتاحة للجميع وبالمجان.