مروان السركال: عام زايد يجسد معاني التلاحم الإنساني

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن عام زايد هو رسالة محبة وسلام تبعثها دولة الإمارات العربية المتحدة "قيادة وشعباً" للعالم أجمع لتجسد من خلاله معاني التلاحم الإنساني وضرورة تعزيز أواصر المحبة والأخوة ليعم السلام والوئام بين الشعوب.. كما تؤكد عبره أنها سائرة على النهج ذاته الذي أرسى دعائمه مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - صاحب التجربة الانسانية الرائدة على صعيد العمل الإنساني والتنموي.

وقال السركال إن قيادتنا الحكيمة تؤكد من خلال إطلاق عام زايد عزمها على استكمال مشروع الوالد المؤسس الذي ساهم خلال العقود الأربعة الماضية في تغيير حياة ملايين البشر في بلدان عديدة حتى باتت الإمارات اليوم بصورتها الناصعة في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية فها هي الجسور والقوافل الإغاثية الإماراتية تصل محملة بالأمل إلى كل بقاع المعمورة لتفرج الكرب عن المنكوبين وترسم الابتسامة على وجوههم.