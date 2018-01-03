رغدة تريم: "عام زايد".. بركة ومسرّة

الشارقة 24:

أكدت سعادة رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن 2018 سيكون عام بركة ومسرّة في وجدان أبناء الإمارات، لأنه يحمل اسم "عام زايد"، الأب الحاني والقائد الباني الذي فاض على يديه الخير مع قيام دولة الاتحاد، وعمت سجايا شخصيته العظيمة ومآثره وكرمه كل الشعوب والدول.

وقالت سعادتها إن احتفاء أبناء الإمارات في 2018 بالذكرى المئوية للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو احتفاء بغرس "زايد الخير" الذي أثمر اتحاداً وحضارة وتقدماً وعزة، وهو احتفاء بالقيادة الرشيدة التي صانت الأمانة واستكملت النهج ووضعت على رأس أولوياتها إسعاد شعبها وتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والتميز والتقدم الذي يلمسه أبناء الإمارات يوماً بعد يوم وعاماً تلو عام.

ورفعت سعادة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة "عام زايد"، معربة عن شكرها وتقديرها لسموه على عطاءاته وكرمه ورعايته المتواصلة لأبنائه المواطنين والتي لم تنقطع يوماً.

كما تقدمت تريم بخالص الشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على دعمها ورعايتها لأعمال وجهود المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وخاصة رائدات وسيدات الأعمال، مثمنة جهود سموها ودعمها اللامحدود للمبدعات وصاحبات المبادرات في إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً خلال عام 2018 جرياً على عادتها في كل عام، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع باعتبارها عنصراً فاعلاً في بيئة الأعمال وشريكة أساسية ولا غنى عنها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على كافة المستويات.