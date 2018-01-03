خالد الهاجري: "عام زايد".. احتفاء برؤية قائد دولة أدهش العالم

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن احتفاء دولة الإمارات في عام 2018 بذكرى مرور مئة سنة على ميلاد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو احتفاء برؤية قائد ومسيرة دولة أدهشت العالم بنجاحاتها وإنجازاتها على كافة الصعد، ومناسبة وطنية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالإرث الحضاري والإنساني لرجل غدا رمزاً من رموز القيادة الرشيدة في العصر الحديث ومدرسة في الحكمة والخير والعطاء العالمي.

وقال سعادته إن غرفة الشارقة ستحرص في "عام زايد" على الاحتفاء بالأب المؤسس، طيب الله ثراه، من خلال مواصلة العمل الدؤوب والمستدام لترسيخ النهج والمبادئ والقيم السامية التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات، وعبر المساهمة الفاعلة في تعزيز المكتسبات التي تحققها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.

وأشار سعادة مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الإخلاص لذكرى الأب المؤسس وتقدير التضحيات التي قدمها من أجل بناء دولة الاتحاد ورفعة الإمارات وإسعاد شعبها، إلى جانب عطائه الذي تخطى حدود وطنه وطال مختلف دول العالم والشعوب المنكوبة أو المحرومة، يحثنا على تكريس هذه المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات وتسير على نهجها قيادتنا الحكيمة، في مختلف ميادين العمل ومناحي الحياة، كي تبقى الإمارات رمزاً عالمياً للتسامح والخير والعطاء الذي لا ينضب.