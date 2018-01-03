الشؤون الإسلامية بالشارقة تفتتح جامع أبو قتادة بن ربعي بالصجعة الصناعية

الشارقة 24:

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة جامع أبو قتادة بن ربعي بمنطقة الصجعة الصناعية، ويتسع لأكثر من 450 مصلٍ؛ وذلك لخدمة القاطنين بالمنطقة.

بني الجامع على نفقة أحد فاعلي الخير على مساحة أرض إجمالية تبلغ 6000 متر مربع، تضم المصلى والمرافق الملحقة به من الميضأة ودورات المياه ومواقف السيارات ومسكن للإمام، وأربعة محلات وقفية لخدمة القاطنين بالمنطقة.

ويتميز الجامع بطرازه الإسلامي المعماري الحديث، وتعلوه منارة وقبة واحدة تتوسطه.

وقد أشاد سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بجهود فاعلي الخير في الإمارة، وما يقدمونه لعمارة بيوت الله تعالى داعياً المولى أن يجزيهم خير الجزاء على ما أنفقوا.