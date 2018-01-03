المقدم ماجد العسم: ضبط عصابة إجرامية تضم 19 مروجاً للمخدرات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بشرطة الشارقة، إن الأجهزة الأمنية أطاحت بشبكـة إجرامية منظمة كانت تعمل على بث سمومها داخل الدولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عددهم 19 متهماً من الجنسية الآسيوية.

وأضاف العسم ان الكمية المضبوطة بحوزة المروجين تقدر بـ 20 كجم من مخدر الهيروين والكريستال، وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد عن 15 مليوناً و270 ألف درهم.



ودعا مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بشرطة الشارقة أولياء الأمور وأفراد المجتمع بأخذ الحيطة والحذر، لكل من تسول له نفسه في العبث بأمن دولتنا الحبيبة، والإبلاغ الفوري لكل من يسعى إلى ترويج مثل هذه السموم والإسهام معنا في التصدي لهذه الآفة.