"بلدي خورفكان" يبحث سبل تنسيق الأنشطة البحرية بين الدوائر

الشارقة 24 – وليـد الشيـخ:

عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الطرق والمواصلات بحكومة الشارقة، بهدف وضع آلية تنظيمية تكفل مزيداً من التنسيق بين جهات الاختصاص فيما يخص الأنشطة البحرية في المدينة.

ترأس الاجتماع سعادة عبد الله الصم النقبي، رئيس المجلس البلدي، بحضور طارق سالم المزروع مدير إدارة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات وعدد من مسؤولي الهيئة، وطارق النقبي مدير فرع دائرة التنمية الاقتصادية، وممثلي اللجان المختصة ببلدية خورفكان، والجهات الشرطية وخفر السواحل، وفاطمة الشاعر أمين سر المجلس البلدي.

تمحور الاجتماع حول ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين الجهات كافة لتسيير الأنشطة البحرية بالمدينة، والحد من المشكلات الناجمة عنها، لا سيما بمنطقة الشاطئ.

وركز الحضور على قضية قوارب النزهة التجارية، وسبل إجراء المعاملات الخاصة بها من إصدار التراخيص، وتحديد الرسوم المترتبة على ذلك، إلى آخرها من إجراءات وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، والتي تراعي قواعد الأمن والسلامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنطقة الكورنيش.

وشدد الحضور على ضرورة تحقيق الربط في الإجراءات بين دوائر التنمية الاقتصادية، وبلدية خورفكان، وهيئة الطرق والمواصلات، وخفر السواحل لحل كافة المشكلات الناتجة عن قوارب النزهة ومعالجة أوضاعها في أسرع وقت.