أحمد بن سلطان القاسمي: محمد بن زايد نهل من معين زايد الحب والولاء والانتماء للوطن

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصية قيادية فذة، تعلم في مدرسة زايد فنهل من معين الخير، الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن، فسخر سموه جل وقته وهمه لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية، كما له بصماته واضحة في خدمة المجالات الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين والأشقاء في كل الأقطار والميادين.

ووجه سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما يقوم به من جهود مقدرة، فكان سموه حريص أن يكون الوطن والمواطن في أفضل الأحوال، ولا يرضى بأقل من ذلك، ويبذل لهذه الغاية النبيلة قصار جهوده.

وقال سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصية يفتخر بها كل مواطن على أرض دولة الإمارات، وحافظ على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الاستثمار في المواطن كونه الثروة والعماد لتقدم الأمم والشعوب.