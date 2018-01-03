ولي عهد الشارقة: محمد بن زايد سليل مدرسة زايد وسار على نفس النهج

الشارقة 24:

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة كلمة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة.

وجاءت بالنص التالي:" كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، سليل مدرسة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الحكمة والقيادة والنظرة المستقبلية، والعمل الدؤوب لخدمة الوطن ورفعته وتقدمه.

إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يُجسّد صورة والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة إماراتنا الحديثة، وفق رؤيةٍ حكيمةٍ، وقيادة واعية، خلّدت بصماتٍ واضحة تجلّت في مسيرة بلادنا ونهضتها التي تعيشها.

نهضةً تواصلت في كل المجالات، ومختلف الميادين، وسُخّرت كلها لخدمة الإنسان وتعمير الأرض، لتعيش بلادنا نتاج ما عمل عليه آباؤنا المؤسسون، وها هي المسيرة تتجدد وتمتد بتواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفات سموه الشخصيةً الفريدة، التي ورثت الحكمة والعمل الجاد والرؤية النافذة لتواصل بلادنا سيرتها في بناء وطنٍ نموذجي، يهتم بأبنائه المواطنين، ويدعمهم ويطور من مقدراتهم وفق تخطيطٍ علمي سليمٍ ومستدام.

إن ما عمل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طوال الأعوام الماضية، من جهدٍ كبير، واهتمام لا محدود بالمواطن في كل المجالات، ودعمٍ لا متناهي، بالحضور الشخصي لسموه وبالمتابعة المباشرة، يُشكّل خطواتٍ رئيسةٍ في رؤية سموه، التي تستشرف المستقبل، وتُحضّر له، وتُقدّم له كل مطلب، لينعم الوطن وأهله بثمار ما تعمل عليه القيادة الفذّة.

شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كل ما قدمته للوطن، وشكراً لرؤية سموكم الواضحة لمستقبل بلادنا ".