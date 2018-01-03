شرطة الشارقة تضبط 19 آسيوياً متلبسين بـ 20 كجم من الهيروين والكريستال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، بأن دولـة الإمارات العربية المتحدة قد بادرت ومنذ وقت مبكر إلى سن التشريعات والقوانين التي تجرم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومحاربتها، وتشديد العقوبات المقررة بشأنها، هذا إلى جانب تضامنها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من ظاهرة انتشار المخدرات، ومنع محاولات تهريبها عبر الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بقاعة شهداء الإمارات، بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بشرطة الشارقة، والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ومدراء الفروع من ذوي الاختصاص.



وأوضح العميد بيات أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخليـة وأجهزتها المعنية بمكافحة المخدرات للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، والوقوف بحزم ضد محاولات تهريبها وجعل دولة الإمارات منطقة عبور للتجارة المخدرات الدوليـة، تضطلع إدارات مكافحة المخدرات على مستوى القيادة العامـة لشرطـة الشارقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمؤسسات العدلية والتشريعية في الدولة، حيث يتم تنسيق الجهود والعمل على إحباط مخططات عصابات تهريب وملاحقة وضبط مروجيها ومتعاطيها وإحكام الرقابة على محاولات ترويج وتعاطي المخدرات وتشجيع المبادرات الذاتية للتقدم للعلاج عبر وحدات تأهيل وعلاج المدمنين والاستفادة من التعديل الجديد للمادة 43 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي ينص على تعديل "لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيُودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه"، موضحاً أن هذا الجانب الإنساني من القانون يعد توجهاً إيجابياً في التعامل مع المتعاطين للمخدرات" والذي يجمع ما بين الشق التوعوي والعلاجي.

تفاصيل القضية

أوضح المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بشرطة الشارقة، أن معلومات مؤكدة قد وردت لإدارة مكافحـة المخدرات بشرطة الشارقة، عن وجود تشكيل عصابي يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مقراً للإتجار بالمخدرات والترويج لها بين فئات المجتمع، وعليه باشرت إدارة المكافحة عملها في تكثيف جهودها للنيل من تجار السموم والقبض عليهم متلبسين، فمن خلال جهود وتتبعها للتشكيل العصابي، تبين وجود شخص، يحوز على كمية من المواد المخدرة، يتعاطى جزء منها ويروج بقيتها بين مجموع من الأشخاص، وبناءَ على تلك المعطيات الأولية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية؛ عاجلـه فريق ضبط مكافحة المخدرات بإلقاء القبض عليه متلبساً، وبحوزته 15 لفافة من مخدري الهيروين والكريستال، وبعد التحقيق معه، أفاد بأنه يتحصل على تلك المواد المخدرة من شخص آخر من نفس جنسيته، وأنه يخفي كميات أخرى مخزنه بمواقع مختلفة، وبلغ عددها 221 لفافة من المواد المخدرة التي تجمع بين مخدري الهيروين والكريستال، إلى جانب تعاطيه لهذه المواد المخدرة، والذي وجد آثار ذلك في منزلـة الذي جرى تفتيشه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والعثور على إحدى تلك اللفافات وأدوات التعاطي.



وأضاف المقدم العسم، أنه وبمواصلة فريق العمل إجراءاته تم ضبط المشتبه به الثاني وتبين أنه يتحرك بناءً على توجيه يأتيه من أحد الأشخاص يقيم خارج الدولـة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التاجر الرئيسي لعملية ترويج المخدرات وإتباع التعليمات الخاصة بعمليات تسليم المواد المخدرة، واستلام الحوالة المالية بقيمة تلك المواد بعد بيعها وإتمام الصفقة، وبمتابعة الفريق جهوده عثر عند المتشبه به الثاني على 77 لفافة من المواد المخدرة بمقر سكنه، إلى جانب أدوات التعاطي.

وأشار العسم أن فرق العمل التي تم تشكيلها لمتابعة مجريات القضية، أطاحت بكافة عناصر الشبكـة الاجرامية، والبالغ عددهم 19 شخصاً من الجنسية الآسيوية، وأسفرت عن ضبط 20 كجم من مخدر الهروين والكريستال، متعددة الأوزان والأحجام، وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد عن 15 مليوناً و270 ألف درهم، بعد أن تتبعت الفرق المعنية بكل مهنية وذكاء وسرعـة لمواقع المتهمين، ومعرفة أسمائهم المستعارة، وأساليب، وتحركاتهم المشبوهـة، وطرق عملهم، التي تتبدل باستمرار، وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم من التاجر المقيم خارج الدولـة، ومن يديرون هذه العملية داخلياً.

الإسهام في التصدي لهذه الآفة



ولفت المقدم جاسم السويدي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة أن المتهمين كانوا يعملون بحذر، ويتخفون بين عامـة الناس بأسماء مستعارة، ويتنقلون بين مدن الإمارة بترقب، ويخفون سمومهم بمكر، فمنهم من كان يضعها في سيارات خردة، ومنهم من يخفيها بجيوب سرية في كراسي الجلوس، ومنهم من كان يدفنها تحت الرمال، ومنهم من قام بتفريغها من محركات سيارات مستعملــة، وأخرى بورش لقطع الغيار وغيرها، مؤكداً أن هذه الضربة الموجعـة لتجار المخدرات، عملت على تصدع شبكتهم الزائفة، وسقوط كيانهم الهزيل على يد رجال واصلوا الليل بالنهار للإيقاع بهم واحداً تلو الآخر.

ودعا المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة، كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع القيادة العامـة لشرطة الشارقة والإسهام في التصدي لهذه الآفة ومن يحاولون النيل من شبابها عبر إيقاعهم في براثن المخدرات، من خلال التواصل مع أجهزة مكافحة المخدرات من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8004654 أو هاتف الضابط المناوب بإدارة مكافحـة المخدرات بشرطة الشارقة 0561188272 أو عبر البريد الإلكتروني التالي[email protected]