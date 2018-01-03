سالم القصير: "عام زايد" يعزز إصرارنا على إكمال مسيرة الخير

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيـس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة زايد طيب الله ثراه أسس دولة العطاء وكان رمزاً للخير، وفر جميع الإمكانات لحياة كريمة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها ورسخ أسباب نهضتها وأوجد لها كياناً متميزاً، وجعل لها مكاناً بارزاً يتحدث عنه القاصي والداني بفضل القيم والمبادئ الأصيلة التي أرساها لتصبح منهاجاً لأبناء الإمارات.

وأضاف القصير أن عام زايد يعزز فينا الإصرار على إكمال المسيرة الخيرة التي انتهجها، لتبقى دولة الإمارات منارة للعلم والمعرفة والتطور، الذي لا ينفصل عن بناء الإنسان قبل البنيان، ولا شك أن هذا يُحَمّل هذا الجيل والأجيال القادمة مسؤولية التقدم الحضاري، والمحافظة على المنجزات التي وصلت لها الدولة والسعي إلى مستقبل أفضل بإذن الله، مشيراً إلى أن القائد زايد طيب الله ثراه غرس فينا قيم الإخاء والإنسانية حتى صار الخير راية دولتنا وهويتنا وعنوانها.