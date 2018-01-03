"إحصاء الشارقة" تعلن اكتمال المرحلة التحضيرية لـ "تبادل"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة عن اكتمال المرحلة التحضيرية لمشروع تطوير النظم والبيانات الإحصائية "تبادل"، الهادف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومتجانسة وموحدة لجميع الدوائر الحكومية على مستوى الإمارة، والذي كانت الدائرة أعلنت عن انطلاقه في مايو الماضي بمشاركة 6 دوائر حكومية.

وباكتمال المرحلة التحضيرية بنجاح، تبدأ "إحصاء الشارقة" استعداداتها للمرحلة القادمة من "تبادل" للبدء في تجهيز البرنامج الإلكتروني بغية إنشاء منصة مستدامة ومتكاملة لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، ما يسهم في تطوير حزم الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية لبعضها البعض، ولمجتمع الأعمال، والمواطنين، وكذلك تطوير خطة استراتيجية، تسمح للدوائر الحكومية بتبني أفضل الممارسات العالمية في تبادل البيانات وحمايتها واستخدامها لاستخراج المؤشرات عن الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "في إطار مساعينا الدائمة نحو تبني أحدث الأنظمة والحلول الإحصائية، التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، أطلقت الدائرة في مايو الماضي مشروع (تبادل)، الذي يتيح تأسيس قاعدة بيانات حكومية موحدة على مستوى إمارة الشارقة، تتسم بالدقة والوضوح، وتوفر مرجعية مهمة لصانع القرار في اتخاذ السياسات والتوجيهات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: "في عالم اليوم، أصبح تطور المجتمعات يقاس بقدرة النظام الإحصائي الرسمي وكفاءته، ومدى توافر البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والثقافية من خلاله، ويشترط في سبيل تحقيق ذلك توافر خمسة معايير أساسية، هي: أن تكون البيانات الحكومية ذات مصطلحات موحدة، وأن تكون دقيقة، وشاملة، وأن تتوافر في الوقت المناسب، وبأقل كلفة ممكنة".

وتابع: "من هذا المنطلق، جاء مشروع (تبادل)، ليوفر قاعدة بيانات متجانسة وموحدة على مستوى الإمارة لتبادل البيانات الإحصائية الأساسية بين المؤسسات، ما يخدم تحقيق العديد من الأهداف المرصودة ومنها تأهيل السجلات الإدارية وتنسيق العمل الإحصائي ويضمن رفع القدرات الإحصائية بين الأجهزة الحكومية بالإمارة، وبالتالي رصد الأهداف التنموية وتوفير أرضية صلبة لتنفيذ التعداد في عام 2020 مبنياً على السجلات الإدارية".

وأكد رئيس "إحصاء الشارقة": "أنه مع نجاح المرحلة التحضيرية لـ(تبادل)، فإننا نتطلع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وفي الواقع، فإن نجاح المشروع يتطلب جهداً وتعاوناً كبيرين بين الشركاء منتجي البيانات من الجهات الحكومية المختلفة، وكلنا ثقة في إمكانية تحقيق ذلك، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية والخدمية في الشارقة".

وكانت المرحلة التحضيرية لـ"تبادل" تضمنت مشاركة كل من: هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، و دائرة التخطيط و المساحة، و دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، و مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبلدية مدينة الشارقة، حيث عملت هذه الجهات على تسليم عينة من بياناتها لـ(إحصاء الشارقة) لدراستها وتحليلها، بهدف التأكد من تناسق البيانات مع متطلبات العمل الإحصائي و تكامل هذه البيانات بين المؤسسات بتحديد فرص التحسين، وتوحيد المصطلحات والتعاريف، وأيضاً توحيد الأدلة والتصنيفات، تمهيداً للعمل على بناء منظومة تبادل البيانات بين المؤسسات.

وخلال المرحلة الأولى لـ "تبادل"، نفذت "إحصاء الشارقة" زيارات تعريفية بالمشروع للجهات 6 الشريكة التي تشكل مصادر للبيانات الإحصائية الأساسية، ووقعت مذكرات تفاهم معها، وحددت منسقين من تلك الجهات للتنسيق والعمل مع إدارة المشروع، كما جرى عقد اجتماعات مع فرق العمل، وتحديد متطلبات المشروع بدقة بالتعاون مع المؤسسات الـ 6.

وتتطلع "إحصاء الشارقة" إلى تطوير نظام إحصائي متكامل يستند إلى البيانات الإدارية في إمارة الشارقة ومعطياتها الوصفية، حسب المعايير العالمية المعتمدة والمعمول بها محلياً ودولياً، وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الإمارة.

ومن المقرر أن تستخدم "إحصاء الشارقة" منصة تبادل البيانات الإحصائية (SDMX)، التي ستسهم بشكل فاعل في بناء البيانات الوصفية الخاصة بالمؤشرات الإحصائية، التي تتضمن المفاهيم والمصطلحات الإحصائية، كما ستعمل على تطوير القواميس الإحصائية، وتأهيل السجلات الإدارية والإحصائية لرفع الجاهزية لتنفيذ تعداد مستند على السجلات الإدارية كأساس لتعداد العام 2020.