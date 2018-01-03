نادي سيدات الشارقة يواصل استقبال المشاركات في "مخيم عجائب الشتاء"

الشارقة 24:

تحت شعار "أيام باردة، قلوب دافئة بالمرح"، أطلق نادي سيدات الشارقة في 17 ديسمبر الجاري، برنامجه الشتوي المخصص للأطفال، الذي يستمر حتى 11 يناير المقبل، في 3 مرافق تابعة للنادي وهي مركز وحضانة بساتين، كولاج مركز المواهب والمجمع الرياضي.

ويطرح البرنامج الذي يحمل عنوان "عجائب الشتاء"، العديد من الأنشطة الترفيهية والتربوية والورش الإبداعية، التي يسعى النادي من خلالها إلى توظيف أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة المدرسية الشتوية التوظيف الأمثل، وتشجيعهم للاستفادة منها في تنمية وصقل مواهبهم ومهاراتهم، ويواصل نادي سيدات الشارقة استقبال المشاركات حيث يطرح حزمة من خيارات الاشتراك المرنة أمام الأطفال لمدة يوم، أسبوع، أسبوعين، 3 أو 4 أسابيع.

وفي هذا الصدد قالت لبنى المعلا، مدير تطوير المبيعات "يسعدنا في نادي سيدات الشارقة أن نعلن لجميع الأسر إطلاق برنامجنا الشتوي الخاص بالأطفال، الذي يضم ستة مخيمات، تقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتربوية والتعليمية، وتوفر للصغار فرصة الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات رفقة أصدقائهم، فضلاً عن انخراطهم في ممارسة أنشطة مختلفة تم إعدادها من قبل نخبة من التربويين، منها ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والورش التفاعلية، والتي نتطلع عبرها إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى المشاركين، وتنشيط مداركهم وقدراتهم الفكرية".

ويضم البرنامج الشتوي لنادي سيدات الشارقة ستة مخيمات هي: مخيم "فن بلا حدود"، الذي يستضيفه كولاج مركز المواهب، ويستهدف الفتيات من 6- 10 أعوام، ويتضمن المخيم سلسلة من الأنشطة المتنوعة في مجالات الرسم، والرسم بألوان الأكريليك، والرسم بتتبع الأثر، والفنون والأعمال اليدوية، وصناعة المجوهرات، فضلاً عن صناعة الفخاريات، وفن إعادة التدوير، وفن الزخارف والخياطة، وتعلم فنون الطبخ، ومرح الزومبا، إلى جانب رحلات أسبوعية.

ومخيم "المواهب الصغيرة"، الذي يقام في كولاج مركز المواهب، مستهدفاً الفتيات والأولاد من 3-5 أعوام، والذي يخضع فيه المشاركون لورش تفاعلية في الرسم والتلوين، والرسم بتتبع الأثر، والحرف الشتوية، وصناعة المجوهرات، وفن إعادة التدوير، وتعلم فنون الطبخ، وبناء القلاع الرملية، بجانب الاستمتاع والمرح في الهواء الطلق مع القلاع الهوائية، والمسابقات، وألعاب الجمباز، والكثير من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

ومخيم "بساتين"، الذي يقام في مركز وحضانة بساتين، والذي يستهدف الفتيات والأولاد من 3-5 أعوام، الذين يستمتعون فيه بالتجارب العلمية، والفنون الثلجية، وألعاب الشتاء، والتمثيل ، والموسيقى، بجانب الأنشطة التفاعلية الأخرى منها الطاهي الصغير، واللعب الحر، وقراءة القصص وغيرها، ومخيم "أطفال الشتاء"، الذي يحتضنه المجمع الرياضي، ويستهدف الفتيات من 5-10 أعوام، والأولاد من 5-9 أعوام، مقدماً لهم مجموعة من الألعاب الرياضية والبدنية منها التزلج على الجليد، ومرح زومبا للأطفال، والمرح المائي، إلى جانب تعلم فنون التطريز، والسباحة، وصناعة الفخاريات، والهيب هوب، وغيرها من الأنشطة والورش التفاعلية.

ومخيم "القارئ الصغير" الذي يستقبله مركز المواهب كولاج، والذي يفتح أبوابه للفتيات من 5-11 عامًا، والأولاد من 5- 9 أعوام، مقدماً لهم مسرح العرائس، والأنشطة الرياضية والمسابقات، وألعاب قياس الذكاء، وورش الرسم والتلوين على الفخار، وصنع مجسمات لحبات الفواكه، أما مخيم "فتيات الشتاء" المقام في مركز المواهب كولاج، فهو مخصص حصرياً للفتيات من 11-16 عاماً، متضمناً أنشطة السباحة، والتجديف المائي، والتزلج على الجليد، وتعلم فنون الطبخ، فضلاً عن فقرات الجمال، والديكوباج، والرسم والتلوين، وصناعة الفخاريات.