"الشارقة لرياضة المرأة" تختتم مشاركتها في مهرجان "ضواحي 6"

الشارقة 24:

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بنجاح مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان "ضواحي"، الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة، في الفترة من 16 ديسمبر الماضي، واختتمت فعالياته الثلاثاء.

وتضمنت مشاركة المؤسسة في المهرجان إقامة جناح مميز في حديقة نوف بمدينة الشارقة، قدمت من خلاله مجموعة من الألعاب، مثل كرة الطاولة، والمبارزة، والرمي بالقوس والسهم، والكاراتيه، وغيرها، في وقت قدمت لاعبات المؤسسة نصائح عملية للمشاركين حول الأساليب الصحيحة لممارسة هذه الرياضات، وكيفية تعزيز المهارات فيها.

وقالت سعادة ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "تعكس مشاركتنا في مهرجان الضواحي بدورته السادسة مسؤوليتنا تجاه المجتمع، إذ نسعى إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية بين القاطنين على أرض الشارقة، لاسيما من السيدات والفتيات، كما نسعى إلى رفع الوعي بأهمية ممارسة المرأة للرياضية في مختلف المراحل العمرية".



وأضافت النقبي: "شكل المهرجان فرصة قيمة لالتقاء لاعباتنا مع الفتيات والسيدات، حيث تم تعريفهن بعدد من الرياضات التي يمكنهن ممارستها والتميز فيها، كما تعرف المشاركون من خلال جناحنا إلى المميزات وطرق الدعم التي توفرها المؤسسة للراغبات في خوض غمار الرياضة وتحقيق الإنجازات فيها".



يشار إلى أن مهرجان ضواحي، يعتبر كرنفالاً اجتماعياً ثقافياً تفاعلياً، درجت دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة على تنظيمه منذ العام 2012، ليترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، فضلاً عن اهتمام سموه بشؤون وقضايا الضواحي والقرى.



وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر مرسوماً أميرياً في نوفمبر 2016 بإنشاء "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة"، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، على أن تترأس المؤسسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعاونها لجنة استشارية تشكل بقرار من الرئيس تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.