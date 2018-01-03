"أشغال الشارقة" و"فيليبس للإضاءة" تبحثان سبل التعاون

الشارقة 24:



في إطار دعم استراتيجية استثمار الموارد الطبيعية والطاقة، استضافت دائرة الأشغال العامة بالشارقة في مقرها الرئيسي أمس شركة فيليبس للإضاءة، وجرى خلال الاجتماع بحث متطلبات تصميم حلول الإضاءة المختلفة التي تناسب مختلف المؤسسات والمناطق لتكون أكثر استدامة وتوفيراً.

وقال المهندس برهان عودة نائب مدير إدارة صيانة المباني في مستهل ترحيبه بالوفد الزائر: "إن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المختلفة، وانعكاس ذلك على مجتمع الأعمال والخدمات المتنوعة في اقتصاد الحكومة، أصبح من القواعد الأساسية التي تعتمد عليها القيادة في تحقيق رؤيتها وغاياتها، وبات من الواضح أن المشاركات المجتمعية والاستراتيجية تصب في مسار التنمية المستدامة، لذا فإننا نسعى للتعرف على خدمات الشركات العريقة التي تشكل رؤية مبتكرة ومستدامة ومتكافئة للوصول إلى خدمات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وتساهم في دعم استراتيجية استثمار الموارد الطبيعية والطاقة ".

وأوضح الوفد الزائر أن المهندسين يطمحون دائماً إلى الوصول لأعلى مستويات الرؤية والتميز، ويفضلون تجربة كل شيء جديد يمكن أن يساعدهم على تحقيق أفكارهم وطموحاتهم، ونحن ندعمهم تماما باستخدام كل خبراتنا وتقنياتنا في مجال الإضاءة، وبإتباع كل تفاصيل تشييد تصميماتهم وهو ما يعني بناء كل ما يدور في أذهانهم تماماً.

كما تداول المجتمعون منتجات أنظمة الإضاءة التجارية والسكنية المبتكرة في التصميم والتقنية، كما استعرض الوفد الزائر أنظمة الإضاءة مثل البيئة، الطاقة والأنظمة عالية التقنية، الأمر الذي يساعد على ابتكار حلول الإضاءة التي تساهم في الوهج الضوئي "الإنارة اللامعة"، وتساعد على توفير حوالي 80% من الطاقة مثل منتجات نظامي

"إل إي دي " و " الإضاءة المكثفة - الضوء الأبيض"، التي يمكن دمجها مع تقنيات عالية التطور بسهولة وتساعد على الاستخدام الأفضل للطاقة.

كذلك استعرض الزائرون المصابيح الخاصة بتوفير الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والتي تمتاز بعمرها الزمني الطويل كما أنها صديقة للبيئة ولا تحتوي على زئبق ولا تبدد الطاقة الحرارية، وبالتالي توفر في تكاليف التبريد ولا تصدر عنها أشعة فوق البنفسجية.

كما قدّم الضيوف حلولاً لتوفير الطاقة الكهربائية تعتمد على حساسات ومجسّات الحركة، وأخرى تحت الحمراء لتشغيل وإطفاء المصابيح في حال عدم وجود أشخاص في المكان.