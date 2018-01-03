"ضواحي 6" يسدل الستار على فعاليات دورته الـ 6 الخميس

الشارقة 24:

يسدل الستار مساء غد الخميس، عن فعاليات مهرجان ضواحي 6 لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بعد الاقبال الكبير الذي حظي به المهرجان منذ انطلاقته لثلاثة أسابيع متواصلة.

وتميزت الفعاليات التي أقيمت في حديقة النوف بالشارقة والقرية التراثية في الذيد وحديقة الشاطئ في كلباء، بتوافر أكشاكاً متنوعة، كما وفر المهرجان منافذ متنوعة للأسر المنتجة، ووجود قرية تراثية كبيرة من سعف النخيل والخوص والدعون وإتاحتها للأسر المنتجة لتقدم أشهى المأكولات الشعبية، كما وتتيح عدداً من الملبوسات المحلية والعطور والدخون والاكسسوارات.

وقدم المهرجان عروضاً لفرق شعبية والمأكولات الشعبية والأدوات التراثية، وتميزت الفعاليات بتوافر أماكن الترفيه المميزة للأطفال من خلال ورش الرسم التي تتيح لهم من خلالها التعبير عن حبهم للإمارات وانتمائهم للوطن من خلال لوحـات فنيـة والرسم على القماش وتعلـم بعض الأعمال اليدوية وصنع المشغولات البسيطة.

وحقق المهرجان توافد المئات من الأسر للجلوس والسمر والتلاقي وتعزيز الروابط الحميمية بين أحياء المناطق القريبة، وتحقيق صلة الرحم والتقارب.

وجرى يومياً مسابقات للأسر وللأطفال، وتم عرض فقرات ولوحات فنية وإجراء المنافسات في جو يعبر عن الفرحة وتواجد الأسر ومشاركتها، وذلك من خلال مشاركات الدوائر والجهات الحكومة المحلية والاتحادية وشركات في القطاع الخاص وفرق تطوعية.

وأوضح سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤن الضواحي والقرى إلى أن مهرجان ضواحي 6 والذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات قدم مختلف الفعاليات والمفاجآت من خلال حجم البرامج والمسابقات والأنشطة الثقافية والتراثية والتي تم تنفيذها في كل من الشارقة والذيد وكلباء، لافتاً إلى أهمية هذا المهرجان في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، لذا بادرت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة إلى تنظيم الفعالية تحت مسمى "مهرجان ضواحي" لإضفاء جو احتفالي ترفيهي يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع لاسيما خلال إجازة وعطلة المدارس.

وأشار السويدي: "أن اختيار ثلاثة مواقع يمثل جانباً هاماً لتعزيز النسيج الاجتماعي بين الأسر وحضورهم وأطفالهم للاستمتاع بالبرامج المقدمة والورش الفنية والمشاركة في الفعاليات والجلوس والمشاركة في البرامج لتحقيق هذا التلاقي الأسري الذي ننشده من خلال مهرجان ضواحي، فضلاً عن توفير الألعاب المطاطية وألعاب الليزر والمرايا والأرجوحات للأطفال على اختلاف أعمارهم والتي تتيح لها الاستمتاع بتناول الأكلات الشعبية، وبالتالي مساهمة مجالس الضواحي كجزء من الدائرة في القيام بدور اجتماعي فضلاً عن توفير المناخ المناسب في جو عائلي".