"الشؤون الصحية" باستشاري الشارقة تزور "الخدمات الاجتماعية" في خورفكان

الشارقة 24:

تعرفت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى مختلف الجهود التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في خورفكان من خلال فرعها وما تنفذه من مبادرات وحملات ورعاية مباشرة للمسنين والحالات الاجتماعية.



وتباحثت اللجنة خلال زيارتها لمقر فرع الدائرة في خورفكان في خططها في مجال الدعم الاجتماعي والمساعدات المقدمة وما تقدمه للأسر والمعاقين والمسنين.



ضم وفد اللجنة عائشة رضا البيرق رئيسة اللجنة وعذراء سالم الريامي مقررة اللجنة والعضوان ثاني هزيم السويدي وعوض مصبح مبارك الكتبي ورافقتهم من الأمانة العامة للمجلس آمنه باصليب أمينة السر.



فيما استقبل الحضور من الدائرة يوسف يعقوب المنصوري مدير الفرع ومنى المر رئيس قسم الضمان الاجتماعي وفاطمة النقبي رئيس قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.



وفي بداية الاجتماع أكدت عائشة رضا البيرق رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري على مواصلة اللجنة لخطتها في الفصل التشريعي التاسع من خلال دعم كافة جهود الدوائر والمؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع والتواصل المباشر والدائم معها لنقل تطلعات وهموم المواطن إليها.



وأشارت البيرق إلى أن اللجنة تحرص على تكثيف زياراتها للدوائر للاطلاع على برامجها وخططها لاسيما دائرة الخدمات الاجتماعية والتي يوليها الاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيدة بتوجيهات سموه بزيادة قيمة المساعدات المقدمة للمواطنين.



بدوره رحب يوسف يعقوب المنصوري مدير الدائرة بزيارة وفد المجلس الاستشاري من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأشار في معرض عرضه لكافة برامج وخطط فرع الدائرة في خورفكان إلى أن الفرع يقـدم خدمـة الدعم الاجتماعي لكافة المستفيدين في مدينة خورفكان وضواحيها من خلال مساعدات اجتماعية وخدمات متعددة مثل خدمة التدخل العاجل وخدمة خط نجدة الطفل التابعة لمنطقة خورفكان وخدمة الرعاية المنزلية لكبار السن والمعاقين حيث تتضمن توفير طاقم طبي وعلاج طبيعي وصرف الأدوية وتوصيلها إلى المنازل.



وأوضح أن فرع الدائرة يقدم أنشطة تتضمن برامج ثقافية واجتماعية ودينية وتراثية وخدمات عديدة يستفيد منها أهالي المدينة.



وجرى خلال الاجتماع طرح أعضاء وعضوات المجلس من اللجنة للاستفسارات والمقترحات التي تصب في مواصلة تعزيز أدوار الدائرة لخدمة الأسر والأهالي فيما قدم ممثلو فرع الدائرة الشروح المختلفة للمشاريع والبرامج المقدمة وأطلعوا أعضاء وعضوات اللجنة على الإحصاءات المختلفة للمستفيدين من خدمات الدائرة في مدينة خورفكان.