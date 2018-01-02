"اجتماعية الشارقة" تنمي مهارات التطوع في نفوس الأطفال

الشارقة 24:

يواصل معسكر "حصاد" التطوعي الرابع، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في مختلف فروعها، أنشطته تحت شعار #نتطوع_لأجل_الشارقة، والذي يقوم بدور فعال في تأهيل الأطفال على البرامج التطوعية المتنوعة التي تقدمها الدائرة، إضافة إلى سعي المعسكر لتقديم مجموعة من الخدمات لأبناء المستفيدين من طلبة المدارس عبر نشاط يتم تنظيمه بشكل دوري وعلى فترات تتزامن مع الإجازات المدرسية طوال العام لاستثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم.

وقالت فايزة حسن خباب مدير مركز التطوع: إن الدائرة تطلق معسكر حصاد في جميع فروعها المنتشرة في الإمارة، سعياً إلى تعزيز قيم التطوع وتنمية المهارات لدى الأطفال، وأشارت إلى أن الأنشطة تقام على مسارات عدة، وأن بعضها يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية ومنها التطوع كأحد السلوكيات الهادفة لنشر ثقافة التكافل والمسؤولية الذاتية.

وأضافت خباب أن معسكر حصاد التطوعي الرابع، دشن فعالياته في 24 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى الخميس المقبل، في أماكن مختلفة ويقدم العديد من البرامج والفرص التطوعية المتنوعة، منها البرامج الاجتماعية وفرصة "بستان الدار" من خلال زرع شتلات في دار رعاية كبار السن، وفرصة "همة" لتنظيف البحر، والبرنامج الوطني "اقرأ لي" لقراءة القصص القصيرة لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج "التشجير" الخاص بزراعة شتلات في بيوت كبار السن والمقيمين لوحدهم، وفرصة الحقيبة الشتوية لتجهيز هدية للفئة العاملة في الإمارة والمناطق الوسطى والشرقية، والورشة التعليمية "كتابة الأسماء بخط النسخ"، كما وتضمن جدول الأنشطة زيارات ميدانية للجهات الحكومية، كالفرصة التطوعية "همة" من خلال القيام بأعمال تطوعية في جمعية الشارقة التعاونية، وبرنامج "رفقاً بهم" في مأوى القطط والكلاب.

وأكدت مدير مركز التطوع، أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى جاهدة لاستقطاب المتطوعين على مستوى الإمارة، ليتم إشراكهم في برامج معسكر حصاد والبرامج التطوعية المختلفة التي تنظمها الدائرة على مدار العام، من خلال عدة قنوات منها، التسجيل الإلكتروني عبر موقع الدائرة https://sssd.shj.ae ، أو التسجيل مباشرة عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الدائرة أو أحد فروعها، أو الاتصال على الرقم 065078740، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني [email protected]