"سيدات الشارقة" يُكّرم 100 موظفة لمرور 10 أعوام على التحاقهن

الشارقة 24:

في إطار احتفاله بالذكرى السنوية الـ 35 لتأسيسه، نظم نادي سيدات الشارقة، في قاعة كنوز للضيافة والمناسبات، حفلاً على الغداء تكريماً لـ 100 موظفة ممن أكملن 10 أعوام في خدمة النادي، تقديراً لعطائهن ومساهمتهن الفاعلة في الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

وعزز هذا التكريم الذي أشرفت على تنظيمه لجنة الموارد البشرية المعنية بتحقيق سعادة الموظفين، رؤية إدارة النادي الرامية إلى دعم طاقمها الوظيفي من السيدات، وتوفير بيئة عمل محفزة ومشجعة على الإبداع، تتوافر فيها كل العوامل التي تساعدهن على تحقيق أهدافهن المهنية، وتنمية مهاراتهن الشخصية.

وتعكس هذه البادرة تقدير نادي سيدات الشارقة، لجهود كوادره العاملة وتفانيها، الذين وصل عددهم منذ تأسيس النادي في عام 1982 إلى 393 موظفة في مقر القيادة.

ويُعدّ "نادي سيدات الشارقة"، من أبرز المؤسسات الرائدة التي توفر للسيدات وأطفالهن بيئة مثالية آمنة لتنمية مواهبهم وممارسة هواياتهم، ونجح خلال العقود الثلاثة الماضية في ترسيخ سياسة التميز الخدمي بين أعضائه وموظفيه على حد سواء.