عبد الله العويس: "عام زايد" عطاء لا محدود لتحقيق "مئوية الإمارات"

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن "عام زايد" هو عام العطاء اللا محدود من المواطن إلى الوطن، سيراً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي سخر حياته لرفعة بلاده ووهب عمره لراحة شعبه.

وقال العويس إن مئوية الشيخ زايد "طيب الله ثراه" التي تصادف عام 2018، هي محطة لاستلهام العبر من تضحيات الأب المؤسس في سبيل قيام دولة الاتحاد، وهي فرصة للتأمل في الإرث والإنجازات والقيم التي تركها لنا الشيخ زايد، والتمسك بنهجه الذي سارت عليه قيادتنا الحكيمة فوصلت الإمارات إلى ما وصلت إليه من رقي وازدهار ورفعة وجعلت شعبها من أسعد شعوب العالم.

واعتبر العويس أن "عام زايد" هو عام للعطاء والعمل وإعادة شحذ الهمم وعقد العزم وتجديد العهد للحفاظ على إرث "زايد الخير" ومواصلة المسيرة خلف القيادة الرشيدة، نحو تحقيق "مئوية الإمارات" والمستقبل الزاهي لدولتنا والحياة السعيدة لأجيالها المقبلة، مؤكداً أن أسرة غرفة الشارقة ستحرص في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بها على أن يكون "عام زايد" عاماً نموذجياً في خدمة الوطن وإسعاد المجتمع.