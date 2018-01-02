"الشارقة للآثار" تؤكد استمرارية أعمال التنقيب في مواقع الإمارة الأثرية

الشارقة 24 - وام:

أكدت هيئة الشارقة للآثار استمرار نشاطاتها التنقيبية في المواقع الأثرية بالإمارة، والتي أسفرت عن مكتشفات آثارية جديدة ذات قيمة تاريخية تبرز الدور الحضاري لأبناء المنطقة.

وكشف تقرير أعدته هيئة الشارقة للآثار عن أعمالها خلال العام المنصرم 2017، أن الهيئة دأبت على أداء مهامها الأساسية بعناية وحرص متمثلة في استمرار البحث والتحري عن المواقع الأثرية في إمارة الشارقة على مدار العام، وليس هناك جدول زمني لتحديد مهمة البحث أو وقت الانتهاء منه، وقد شهد العام 2017 المزيد من هذه الأعمال.

وقامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتأمين ونصب سياج كبير حول موقع مليحة الأثري، ومواقع أخرى في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

واستمرت عمليات التنقيب الأثري على مدار العام من قبل بعثة التنقيب الأثري المحلية في مواقع أثرية مختلفة، ابتداءً من الساحل الغربي ومركز مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى ومنطقة الساحل الغربي.