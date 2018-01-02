العميد الشامسي يناقش الأفكار والمبادرات المطروحة لـ "عام زايد"

الشارقة 24:

ترأس العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الثلاثاء، اجتماعه الأول لعام 2018 مع فريق عمله، والذي عقد في جزيرة العلم بالشارقة بحضور المقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام، وعدد من الضباط وضباط الصف.

ورحب العميد الشامسي في بداية الاجتماع بفريق العمل على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، وما حققه من أهداف كانت نتاج في تطور منظومة العمل الشرطي، والارتقاء بخدماته، وتحقيق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وناقش قائد عام شرطة الشارقة خلال اجتماعه أبرز الأفكار والمبادرات المطروحة في عام زايد، وتنفيذها وفق الخطط المعدة، وتحقيق رؤى التوجه الحكومي في هذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطوحة على جدول أعماله ومنها، مناقشة أهم التحديات التي واجهتها القيادة الشرطية خلال العام الماضي، وفرص التحسين التي تهدف إلى تعزيز أعلى معدلات الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إلى جانب مناقشة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وفي نهاية الاجتماع وجه العميد الشامسي الحضور، على المضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي، وبذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية ومستهدفات الأجندة الوطنية 2017-2021.