شرطة الشارقة تنظم ورشة عمل حول التعامل مع طفايات الحريق

الشارقة 24:

نظم مركز شرطة الغرب الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، محاضرة وورشة عمل حول التعامل مع طفايات الحريق، والتي استهدفت موظفي ومتعاملي المركز، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية.

حاضر في الورشة المساعد أول عبد العزيز عبدالله الجابر من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، الذي قدم البرنامج على شقين نظري وعملي، حيث قدم شرح مفصل عن أنواع الحرائق وعناصر الاشتعال ومسببتها وطرق التعامل الصحيح، ووسائل الوقاية والسلامة منها، وطرق الإخلاء أثناء الحرائق، وبعدها قدم شرحاً لأنواع الطفايات المستخدمة لكل غرض والأماكن المناسبة لوضعها، ومن ثم تلقى الحضور تدريبات عملية قاموا بتطبيقها عملياً في إخماد الحرائق.

وقد لاقت المحاضرة إقبالاً وإعجاباً من الحضور، كما تفاعلوا بشكل إيجابي مع المواضيع المطروحة حول طرق التعامل الصحيح مع الحرائق ووسائل الوقاية والسلامة منها.