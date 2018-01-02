سعود المزروعي: عام "زايد الخير" سيشهد تجسيد قيم زايد في العطاء الإنساني

الشارقة 24:

أكد سعادة سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن عام 2018 سيشهد إقبال أبناء الإمارات، على عمل الخير والعطاء الإنساني بلهفة غامرة، احتفاء بالذكرى المئوية للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس فيهم حب الخير فأصبحت جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان الإماراتي وسمته الحضارية.

وقال المزروعي إن الذكرى المئوية للشيخ زايد "طيب الله ثراه" هي مناسبة يستحضر فيها أبناء الإمارات كل القيم السامية والمبادئ النبيلة التي أرساها القائد والأب المؤسس في نفوس أبناء شعبه، والتي أدت إلى نشوء هذا الصرح الفريد في اتحاده، والمميز في كرمه وعطائه، والرائد في إنجازاته، والنموذجي في تلاحم شعبه مع قيادته، والغني بكرمه وجوده وعطائه.

وأضاف المزروعي: "في "عام زايد" نعاهد قيادتنا الرشيدة التي تمضي على نهج "زايد الخير" في سعيها الدائم لراحة الناس وإسعادهم ورضاهم، على مضاعفة الجهود والعمل بكل حب وجد وإخلاص للحفاظ على الإرث الثمين الذي تركه لنا "الأب المؤسس"، وتعزيز مكتسباته ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارات وتقدمها ورفعتها بين الأمم، وبناء المستقبل الواعد لأبنائها واستكمال رسالة دولتنا كمركز إنساني مهم وفاعل وريادي على الساحة العالمية."