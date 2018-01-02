شرطة الشارقة تدعو أصحاب المعارض وشركات قطع الغيار إلى تجديد اللوحات التجارية

الشارقة 24:

انطلاقاً من استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى زيادة ثقة الجمهور، دعت إدارة ترخيص الآليات والسائقين أصحاب المعارض وشركات قطع الغيار بتجديد اللوحات التجارية قبل التاريخ 29/1/2018 تفادياً للغرامة.

وأشار المقدم حميد سعيد الجلاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة إلى أن اللوحات التجارية يتم تجديدها بداية كل عام جديد حيث تستبدل اللوحات القديمة بلوحات جديدة للعام 2018، منوهاً إلى حرص شرطة الشارقة على التواصل الفعّال بين الشرطة والمجتمع، بما يعزز زيادة الثقة، وبث الطمأنينة، والاستماع إلى مقترحات وآراء الجمهور، والعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الخدمات النوعية والمشاريع التطويرية، وتقديم كافة الواجبات بما يتلاءم مع الاستراتيجية العامة لشرطة الشارقة.

ويتم تجديد الأرقام التجارية اعتباراً من تاريخ 01-29 /01 / 2018، من الساعة 07:30 صباحاً ولغاية الساعة - 01:30 مساءً بمبنى فرع الفحص الفني الثقيل في الصناعية 12، مع ضرورة إحضار اللوحات القديمة وبطاقة المنشأة.