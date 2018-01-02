"كهرباء الشارقة" تنتهي من تمديدات شبكات الغاز الطبيعي

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز عدد من المشروعات الحيوية لتمديدات شبكات الغاز الطبيعي في عدد من المناطق خلال عام 2017، تضمنت مشروع إسكان الشيخ زايد بمنطقة السيوح 7 ومشروع تلال الإمارات بمنطقة جويزع ومشروع واحة الصجعة بمنطقة الصجعة، وتحويل السخانات الكهربائية لمستشفى الجامعة، وعدد من الفنادق في إمارة الشارقة لتعمل بالغاز الطبيعي، مما أدى إلى خفض قيمة كميات الكهرباء التي تستهلكها هذه المنشآت بنسبة كبيرة.



وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة وفرت عدد من الخدمات المتميزة لسكان إمارة الشارقة، منها إدخال خدمة التواصل الاجتماعي "الواتساب" لاستقبال طلبات ومقترحات وشكاوى المشتركين، وذلك لتخفيف المكالمات الواردة على مركز الاتصال، كما تم تفعيل خدمة تقديم طلب تحويل جهاز الطبخ من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على موقع الهيئة الرسمي، وبلغت عدد المكالمات الواردة إلى مركز اتصال إدارة الغاز الطبيعي والتي تم الرد عليها 81833.

وأشار إلى أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة، والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد بأن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال "الأسطوانات"، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأوضحت المهندسة أمنه بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي أن الإدارة كثفت جهودها خلال عام 2017 حيث أن إدارة الغاز الطبيعي استقبلت 51500 طلب خلال عام 2017، لتحويل أجهزة الطبخ في المنازل والمنشآت، كما أنجزت الإدارة 2208 طلب لتعديل تمديدات الغاز الداخلية بالفلل والشقق السكنية.

وأكدت أن الادارة أكملت كل الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في المناطق الجديدة من الاستفادة من الخدمات الجديدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الاجراءات المتبعة لدى الهيئة، وذلك عن طريق مراجعة مركز المتابعة المعني التابع للهيئة.

وأضافت بأن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل الآن في كل مدن الإمارة لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك، وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.