خالد بن بطي: "عام زايد"... وفاء شعب لقائد عظيم

الشارقة 24:

قال سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة متحدثاً عن عام زايد: "بدأ عام 2018 "عام زايد" مستحضراً معه السيرة العطرة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ذلك القائد الملهم، وصاحب الرؤية الثاقبة والمبادرات الطيبة، والذي وضع بمبادئه الاستثنائية أساساً قوياً ومثالياً لدولته الشابة حتى أصبحت الامارات العربية المتحدة رمزاً تنموياً وحضارياً ومصدر إلهام لدول العالم أجمع.

وأضاف: "فمنذ تولي الشيخ زايد طيب الله ثراه رئاسة الدولة، استطاع أن يخلق ولاءً كبيراً لكيان الاتحاد، كما عمل على ترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى المواطن، وشهد بعدله وكرمه الأقرباء والغرباء وأصحاب الثقافات والديانات الأخرى وأخوة الدم والدين، فقد جاب الأرض بمؤسساته وأركان دولته لمساعدة الناس، ومحاولة الأمن والرفاهية لهم ما استطاعوا لذلك سبيلاً، فلابد لنا جميعاً أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة للوقوف على مراحل مسيرته الرائدة، والنهل من دروسها وقيمها المتفردة، والاستمرار على نهجه الطيب في عمل الخير وتثبيت أركان الدولة بالعلم والحضارة ورقي الأخلاق".