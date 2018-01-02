المدفع: "عام زايد".. عام استثنائي حافل بالعمل والخير والعطاء

الشارقة 24:

قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن أبناء الإمارات أخذوا عهداً على أنفسهم بأن يكون عام 2018 استثنائياً وحافلاً بالإنجازات والبذل والخير والعطاء، تقديراً وتكريماً لذكرى قائد استثنائي صنع اتحاد دولتهم، وسار به نحو العلا حتى غدت الإمارات واحدة من أرقى دول العالم وأكثرها تألقاً وازدهاراً وعطاء.

وأضاف المدفع أن عام 2018، الذي يصادف الذكرى المئوية للوالد القائد والمؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لن يكون عاماً عادياً في نفوس ووجدان شعب الإمارات، لأن حبهم لـ "زايد الخير" سيترجمونه مزيداً من البذل والعطاء من أجل سمو الوطن وريادته في كافة ميادين العمل والعلم وخير الإنسان.



وأكد المدفع أن الشيخ زايد "طيب الله ثراه" حي في قلوب أبناء الإمارات، فرؤيته وبصماته وقيمه وإنسانيته حاضرة في كل إنجاز تحققه الإمارات وفي كل خطوة تخطوها نحو التميز والريادة والعطاء الذي لا يعرف حدوداً، في ظل قيادتها الحكيمة التي تمضي على نهجه في المحبة والتسامح، وتواصل مسيرته وفق رؤية استشرافية وعصرية فذة لتحقيق مشروع النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي كان يحلم بها "زايد الخير"، في سبيل ضمان أرقى مستويات العيش الكريم والحياة السعيدة لأبناء الإمارات.



وختم المدفع بأن شعب الإمارات كان ولا يزال وسيبقى وفياً للأب المؤسس وسيواصل السير على خطى "زايد الخير" في تعزيز المكتسبات والعمل بإبداع وابتكار لإعلاء شأن الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتقدمها ونهضتها التي لفتت أنظار العالم كله.