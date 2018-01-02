"الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" يحصل على شهادة "نظام الإدارة المتكامل للجودة"

الشارقة 24:

حصل مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على شهادة "نظام الإدارة المتكامل للجودة"، والذي يتكون من شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو 9001"، وشهادة نظام إدارة البيئة "الأيزو 14001"، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية "الأوساس 18001"، بعد تحقيقه كافة المتطلبات المطابقة مع المواصفات الدولية اللازمة، وذلك ضمن استراتيجيات المركز وخططه الموضوعة للارتقاء بالخدمات التحكيمية المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وتسلم الشهادة الأستاذ أحمد صالح العجلة، مدير المركز في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الشارقة، وسعادة عبد الله ابراهيم دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والاستاذ باسم عبيد، المدير العام لشركة لويدز ريجستر الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتعد هذه الشهادة من أبرز الإنجازات التي حققها "مركز تحكيم" خلال العام 2017، حيث تعكس مدى التزام المركز في تطوير أنظمته الإدارية، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة، وتطبيق أفضل الممارسات، وذلك دعماً لرؤيته ورسالته وتوجهاته المستقبلية الساعية إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الداخلية والخارجية بمستويات عالمية، إضافة إلى سعي "تحكيم" نحو تحقيق التميز في حل القضايا بكفاءة عالية، وتطوير القدرات والكفاءات والأنظمة الداخلية وفقاً لاستراتيجية التطوير المعتمدة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ أحمد العجلة، مدير المركز: "إن هذا الاعتماد العالمي يعد دليلاً واضحاً على الجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز، والتي تتسم بقيم الالتزام والابتكار والإبداع، للارتقاء بمستوى جودة وتميز الخدمات التحكيمية المقدمة لمجتمع الأعمال، إضافة إلى أننا في "تحكيم" نسعى باستمرار إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيجاد بيئة محفزة ومميزة لجذب الاستثمارات وتقديم أفضل الخدمات للمحافظة على مكانة الإمارة محلياً ودولياً في الصدارة".

من جهتها قالت مريم بن هده من مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: "إن هذه الشهادة تعطينا دافعاً إضافياً للمضي قدماً وبخطى ثابتة لبذل المزيد من الجهود وحشدها لتنفيذ الخطط الموضوعة والكفيلة باستمرار نجاح المركز والارتقاء بخدماتنا المقدمة، وتعزز من طموحاتنا لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل القريب، في ظل سياسة المركز المتبعة لإدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية".