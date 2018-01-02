صحراء البداير تتجهّز لاحتضان مهرجان "الشارقة الرياضية" 12 يناير

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، تنطلق الجمعة، 12 يناير، في صحراء منطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة، فعاليات مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي 2018 في نسخته الثانية، والذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، تحت شعار "كن واحداً من أبطال الصحراء".

ويعدّ المهرجان أحد أبرز الأحداث الرياضية الخاصة بالمركبات الصحراوية في الشارقة والإمارات الشمالية، حيث ينظم هذا العام بمشاركة عدد من أبرز الأسماء في الرياضات الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، ويتنافس فيه المشاركون ضمن سباقات التحمل الأولية، ليتأهل منها أفضل 15 مشارك إلى مرحلة سباقات تحدي الوقت في كل فئة، ليتم بعد ذلك تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة.

وتشتمل فئات المشاركة في السباقات كل من الدراجات النارية "موتر كروس 1" "MX 1"، و"موتر كروس 2" "MX 2"، والمركبات الصحراوية من فئة ATV، والمركبات الصحراوية من فئة UTV.



وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "يترجم تنظيم المؤسسة لمهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية واعدة من خلال استقطاب أبرز الأسماء على صعيد الرياضات الصحراوية، كما أنه يعتبر فرصة مثالية للترويج للمناطق الطبيعية التي تشتهر بها الإمارة، من خلال جذب قاعدة من الجمهور المحبّ لهذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي".



وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "تمضي مؤسسة الشارقة للإعلام ومن خلال تنظيمها للمنافسات والأحداث الرياضية المهمة في الإمارة بنقل صورة حضارية تليق بالشارقة ومكانتها، ومهرجان رياضيّ كهذا يجمع حوله تغطيات ومواكبة إعلامية من مختلف أنحاء العالم، بما يفسح المجال بشكل أكبر للتعرّف على الخيارات الطبيعية التي تتمتّع بها الإمارة وتخوّلها لأن تكون نقطة جذب مهمة لهذه النوع من الرياضات على الصعيد العالمي".



ومن جانبه أشار راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، إلى أن المهرجان فرصة مثالية لأبناء الإمارات الشغوفين بالرياضة الصحراوية، لافتاً إلى أن صحراء البداير تعد واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة لمثل هذه الرياضات.



وقال مدير قناة الشارقة الرياضية: "تحرص قناة الشارقة الرياضية وضمن استراتيجيتها الإعلامية على تسليط الضوء على سلسلة من الرياضات المتنوعة ذات الشعبية في الدولة، وفي الآونة الأخيرة شهدنا حضوراً قوياً للرياضة الصحراوية، كون بيئة الإمارة الطبيعية تمتلك مقومات قادرة على جذب أنظار جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو هواة من جميع أنحاء العالم".



وتابع: "خصصنا هذا العام إضافات وخيارات ترفيهية ورياضية أكثر شمولية، كما دعّمنا المكان بمرافق إضافية تتمتّع بأعلى معايير الخدمة والضيافة ليتسنى للحضور والمتسابقين عيش تجربة فريدة من نوعها، وقضاء أجمل الأوقات في بيئة تحفل بالمقومات الجمالية الثرية".



ويوفر المهرجان لجمهوره باقة متنوعة من الخيارات الترفيهية، وخدمات الضيافة، حيث خصص عربات مجهّزة للطعام، وركن للأطفال يضم عدداً من الألعاب الترفيهية، والنشاطات إضافة إلى مسابقات وجوائز قيّمة للصغار والكبار، كما ويتسنى الراغبين بالتسجيل في السباقات تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمهرجان.



يشار إلى أن الدورة الأولى من المهرجان حققت إقبالاً كبيراً على صعيد المشاركات، حيث تنافس فيها 65 متسابقاً من ست دول، حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيب الأسد منها حيث حصد كل من المتسابقين ماجد الميزة وحسن لوتاه ومحمد المهيري المراكز الثلاثة الأولى ضمن سباق المركبات من فئة UTV، في حين حل المتسابقان عبيد الكتبي ومنصور سويدان في المركزين الأول والثاني من سباق المركبات من فئة ATV.



وتُعتبر صحراء البداير من أهم المناطق الصحراوية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أشهر الوجهات الصحراوية الشتوية، إذ تشتهر المنطقة بكثبانها الرملية المذهلة، وتجتذب سنوياً أعداداَ كبيرة من المقيمين والسياح الراغبين في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ورحلات التخييم والسفاري، والقيادة الصحراوية، بما يمنح الزوار الفرصة لقضاء أسعد الأوقات، حيث نجحت في استقطاب آلاف الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتوّفر المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي بمحاذاة طريق دبي - حتا، كافة احتياجات الزوار من السلامة والأمن.