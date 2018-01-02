بلدية الشارقة تدرب 900 موظف خلال النصف الثاني من 2017

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة سلسلة من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل لموظفيها خلال النصف الثاني من عام 2017، بلغ عددها 24 بمشاركة 877 موظفًا، كما أشركت البلدية 55 موظفًا في 18 ندوة وورشة عمل نظمتها مؤسسات ودوائر حكومية أخرى في الفترة ذاتها، فضلاً عن إيفاد 29 موظفًا للمشاركة في 10 مؤتمرات ومهمات رسمية خارج الدولة، وذلك ضمن برنامجها التدريبي لعام 2017، والذي شمل كذلك التدريب العملي لـ 43 طالبًا وطالبة من طلاب الجامعات والمدارس.

وأوضح سعادة عبد الله القايدي مساعد المدير العام للدعم المؤسسي أن البلدية تحرص على تطوير خطتها التدريبية السنوية بما يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، التزاماً بمتطلبات الجودة الشاملة التي تتطور عامًا بعد عام، وتنفيذًا لاستراتيجية البلدية الرامية إلى التحسين المستمر في أداء كوادرها البشرية، لافتًا إلى أن البلدية تحرص على إشراك إداراتها جميعًا في إعداد البرنامج التدريبي السنوي من خلال منح كل إدارة صلاحية تحديد احتياجاتها التدريبية، إيماناً منها بأهمية التدريب النوعي المتخصص في الوصول لأعلى مستويات الجودة في الأداء والعمل.

وأكد القايدي أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلبة الجامعات والمدارس والمتطوعين من الكوادر المواطنة، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية عملية لفترات متفاوتة في مختلف تخصصات العمل البلدي وتكليفهم بمهام عمل حقيقية ليعايشوا أجواء العمل الفعلية ويكتسبوا المهارات الوظيفية والشخصية، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية التي أقامتها البلدية مع بعض الجامعات المحلية لتأهيل طلبتها وخريجيها تأهيلاً عمليًا.

وقالت ريم الروسي مدير إدارة الموارد البشرية إن البلدية نظمت 17 دورة تدريبية خلال النصف الثاني من عام 2017 شارك فيها 567 موظفًا، وقدمت 7 ندوات بمشاركة 310 موظفين، بينما شارك 55 موظفًا في دورات وندوات وورش عمل نظمتها مؤسسات ودوائر حكومية أخرى، لافتة إلى أن البلدية أوفدت 29 موظفًا للمشاركة في 10 مؤتمرات ومهمات رسمية خارج الدولة.

وأشارت إلى أن إدارة الموارد البشرية حرصت على أن يغطي البرنامج التدريبي بالبلدية أغلب تخصصات العمل البلدي، فضلاً عن الدورات المتخصصة في مهارات التطوير الذاتي والتواصل الشخصي والتفكير الإبداعي والنظم الإدارية الحديثة، منها دورة الإبداع والتميز في إسعاد المتعاملين، ودورة إدارة الوقت وضغوط العمل، ودورة إدارة التغيير وتطوير الأداء المؤسسي، ودورة التخطيط الاستراتيجي، ودورة تسويق الخدمات الحكومية وغيرها.

وأفادت بأن البلدية استقبلت 43 طالبًا وطالبة ومتطوعًا من الكوادر المواطنة خلال النصف الثاني من العام الماضي ضمن برنامجها التدريبي السنوي، حيث تم توزيعهم على إدارات البلدية وأقسامها المختلفة حسب تخصصاتهم الدراسية والمهنية منهم 8 من أصحاب الهمم المنتسبين لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.