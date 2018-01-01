مدير بلدية البطائح: عام زايد مناسبة نستحضر من خلالها سيرة المؤسس

الشارقة 24:

أعرب سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، عن سعادته بحلول عام زايد 2018، التي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده، وقال سعادته إن "عام زايد" يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر من خلالها، وبكل فخر واعتزاز وعرفان وتقدير، سيرة مؤسس الدولة وبانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة، التي ميزت الشخصية الإماراتية، وجسَّدت قوتها الناعمة في المنطقة والعالم، خاصة أن دولة الاتحاد التي أسسها مع إخوانه حكام الإمارات، قامت على الوحدة والتكاتف، وجسد مؤسس الدولة كل المعاني السامية في العطاء والخير والسلام والإنسانية والمحبة بين الشعوب.

وأضاف سعادة مدير بلدية البطائح، أن كل الكلمات سوف تقف عاجزة أمام عظمة وشموخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن الكلمات لن تستطيع أن تعبر عن الحب الكبير الذي يسكن قلوب كل الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات للقائد الملهم والوالد المؤسس باني الدار الذي كان نهراً لا ينضب من العطاء.

وقال سعادته: "لقد سطر التاريخ بحروف من نور مواقف الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الداخلية والخارجية على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت كلماته الخالدة نبراساً نقتدي ونهتدي به وننهل منها في شتى مجالات الحياة"، وأضاف أن ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة مرموقة وسمعة عالمية حسنة ورايات خفاقة في سماء المجد في جميع دول العالم، كان بفضل غرس زايد الخير، الذي فتح قلبه ومد يده بالخير لأبناء شعبه وبدأ بالبناء والتعمير بهمم الرجال وعزيمة الأبطال، متمسكاً بالقيم والعادات العربية الأصلية.