شرطة خورفكان تكرم أصحاب المقترحات المطبقة

الشارقة 24:





كرم المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، بحضور الرائد الدكتور عبد الله سيف الذباحي مدير فرع الخدمات المساندة، أصحاب المقترحات المطبقة للربع الرابع من العام 2017، الذين ساهموا في رفع مؤشر المقترحات المطبقة بنظام الشكاوى والآراء لوزارة الداخلية، والذي يخدم بدوره الارتقاء بالعمل بمختلف المجالات الأمنية وتطوير الخدمات بوجه عام سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن الفئات المكرمة "فرسان المقترحات"، وهم أصحاب أكثر المقترحات المطبقة وهم كل من الملازم أول أحمد حسن النقبي والمساعد أول أسد علي محمد والمساعد أول نرجس سالم اليماحي، وفئة أفضل مقترح إبداعي نالها النقيب احمد علي النقبي.

وأثنى المقدم وليد على الموظفين، وقال إن هذا التكريم يعد تشجيعاً لهم ولزملائهم لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع، ودعم عجلة التطور التي تعتبرها وزارة الداخلية منهجاً لها للوصول للغايات المنشودة بتحسين كافة الخدمات بالمجالات الأمنية ككل، وأضاف اليماحي بأن الموظف المتميز دائماً ما يطلع على ما هو جديد لتطوير مجال عمله بكثرة الاطلاع ومواكبة المتغيرات في ايجاد حلول ابداعية يستنبط منها أفكاره البناءة والإيجابية، وبدوره حث الجميع بتقديم مزيداً من المقترحات التطويرية، مؤكداً على بذل مزيداً من العطاء بالجد والاجتهاد والإخلاص بالعمل.