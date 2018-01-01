شرطة الشارقة تنظم جلسة عصف ذهني في "البيئة والمحميات"

الشارقة 24:

عقدت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة جلسة عصف ذهني بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية "مركز واسط للأراضي الرطبة" بالشارقة، برئاسة المقدم مبارك الرصاصي من مكتب قائد عام شرطة الشارقة، لبحث وتطوير الخطط والبرامج المستقبلية لعام زايد 2018، بحضور المقدم حمد بن قصمول مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، والرائد أحمد محمد المري نائب مدير الإدارة، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بإدارة بالإدارة.

وتهدف الجلسة إلى مناقشة أهم الأفكار والمقترحات التطويرية، وتقديم عدد من الأفكار والمقترحات حول عام زايد 2018، وخلق آليات عمل مبتكرة، وأفكار جديدة من شأنها دعم جهود الدولة في تحقيق تطلعاتها وأهدافها ورؤاها.

وأكد المقدم مبارك الرصاصي على أهمية تطبيق منهجية العصف الذهني باستمرار لما له من ايجابيات حول استخراج حلول مبتكرة لأغلب الآراء والمقترحات، مشيراً إلى أن تبادل الأفكار والنقاش البنّاء وسيلة مهمة لوضع الحلول وصولاً إلى الأهداف المرجوة، لتعزيز وإنجاح منظومة العمل بإدارة الشرطة المجتمعية.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطبيق أفضل الممارسات لهذه المنهجية من الاجتماعات وجلسات العصف الذهني، وتنفيذ المخرجات من التوصيات المنبثقة عنها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بالمنظومة الشرطية.