شرطة الشارقة تنفذ عملية إخلاء وهمية بدار رعاية أطفال النزيلات

الشارقة 24:

نفذت إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية عملية إخلاء وهمية ناجحة بالتعاون مع إدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وذلك في إطار الحرص على اختبار أنظمة الحريق والسلامة المناسبة، ورفع الجاهزية والوعي بإجراءات الأمن والسلامة ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث لدى دار رعاية أطفال النزيلات والموظفين العاملين بالقسم، وجعلهم في حالة استعداد تام عند وقوع الحوادث المفاجئة، ونفذت العملية بمهنية تامة من قبل الجهات المختصة، واستفاد منها العاملين المتواجدون بالمبنى.

شهد التمرين المقدم منى سرور مدير فرع سجن النساء، والذي بدورها أكدت أن اختبار الجاهزية لدى انظمة السلامة والوقاية بدار رعاية أطفال النزيلات يقي من احتمال وقوع الأخطاء الفنية، حيث تلقى أيضاً العاملين تدريبات نظرية وعملية على إخلاء الأطفال في حال وقوع الكوارث، والتي جاءت ضمن خطة الطوارئ لدى المركز، والتي بدورها جاءت بالنتائج الايجابية المرجوة من عمل هذا التمرين الوهمي.