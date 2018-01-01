بلدية الشارقة تحصل على "الآيزو 9001:2015"

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، الخميس، عن حصولها على شهادة "الآيزو 9001:2015" على مستوى الدائرة بأكملها، بعد نجاحها في تطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها، واجتيازها مرحلة التدقيق والـتأكد من استيفائها لكافة معايير الاعتماد، لتحقق بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها ويعزز مكانتها الريادية في العمل البلدي.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أثناء تسلمه لشهادة "الآيزو 9001:2015"، "إننا نشعر بالفخر بالحصول على هذه الشهادة المرموقة التي جاءت تتويجاً لعام كامل من العمل الدؤوب والجهد الجهيد الذي بذله جميع العاملين في البلدية على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وفق تخطيط دقيق وخطوات مدروسة، خاصة فرق عمل الجودة بمختلف قطاعات البلدية وإداراتها، الذين حملوا على عاتقهم مهمة تطوير إجراءات العمل بما يتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، وإتباع آخر ما توصلت إليه النظم الإدارية الحديثة."

وتابع سعادته: "وإنني بالنيابة عن جميع العاملين بالبلدية أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لم يبخل علينا يومًا بدعمٍ أو رعايةٍ أو توجيه حتى صرنا إلى هذا النجاح الذي نشرُف بتسطيره في سجل إنجازات حكومة الشارقة، وليكون خير ختام لعام 2017."

ومن جهته قال سعادة عبد الله القايدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة للدعم المؤسسي، إن الحصول على شهادة "الآيزو 9001:2015" على مستوى الدائرة بأكملها يترجم على أرض الواقع السياسة الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا بالبلدية، والتي يقع على رأس أولوياتها إسعاد المتعاملين، والارتقاء بالعمل البلدي، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات وتطبيق النظم الإدارية والعلمية الحديثة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في إطار عملية نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها الدائرة.

وقالت بدور الحمادي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، إن الإدارة العليا بالبلدية عزمت على تطبيق نظام الجودة الشاملة في كافة الأعمال والخدمات بقطاعات البلدية وإداراتها قبل حلول عام 2018، فتم تشكيل فريق للجودة بكل إدارة وقطاع للعمل على استيفاء وتطبيق متطلبات الجودة اللازمة للحصول على شهادة "الآيزو 9001:2015"، مشيرة إلى أن عمليات تطبيق الجودة الشاملة استغرقت عدة شهور، عُقدت خلالها العديد من ورش العمل والاجتماعات مع فرق الجودة لمتابعة إجراءات العمل، حتى اجتياز المرحلة النهائية من التدقيق والتأكد من استيفاء كافة متطلبات الجودة الشاملة من أجل الحصول على شهادة "الآيزو" على مستوى الدائرة.