"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تدشن المرحلة الثالثة من مكتبات المساجد

الشارقة 24:

استكمالاً لمشروعها الثقافي الرائد الذي وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دشنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة المرحلة الثالثة من "مكتبات المساجد" بافتتاح 50 مكتبة جديدة في مساجد إمارة الشارقة ليصل عدد المكتبات 105 مكتبات موزعة على مدن الإمارة، منها 89 مكتبة في مدينة الشارقة و6 مكتبات في المنطقة الوسطى، و10 مكتبات في المنطقة الشرقية، وتحتوي كل مكتبة على ما يزيد عن 150 عنوانًا في مجالات العلوم المختلفة.



تم تدشين المرحلة الثالثة في مكتبة جامع سعيد بن عثمان بن عفان في منطقة الرحمانية 2؛ بحضور سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وأعضاء لجنة المكتبات من المشرفين والأمناء.



وأكد سعادة عبد الله السبوسي أن هذه المبادرة الثقافية تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع؛ حيث وجه سموه إلى افتتاح المكتبات في جميع الأحياء والضواحي لتكون مرجعاً للمصلين والقاطنين في الإمارة، وتسهم في تفعيل دور الأئمة والمؤذنين في المساجد من خلال تزويدهم بالعلوم الشرعية التي تؤهلهم لحمل الأمانة والإسهام في توعية المجتمع والحفاظ على تماسكه وفق مبادئ الدين الحنيف.

وأوضح السبوسي بأن الدائرة افتتحت في المرحلة الأولى 21 مكتبة، وفي المرحلة الثانية 34 مكتبة، بينما في المرحلة الثالثة أنشئت 50 مكتبة ليصل إجمالي المكتبات خلال عام 2017 إلى 105 مكتبات جديدة تضاف إلى منابر الثقافة والفكر في شارقة الثقافة وعاصمة العالم للكتاب 2019، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتضمن افتتاح 20 مكتبة في مساجد الجاليات غير العربية والمناطق الصناعية.



وأشار إلى أن الدائرة قامت بتشكيل لجان لمتابعة العمل في تنفيذ مبادرة سمو الحاكم حيث قام المعنيون بزيارات ميدانية للمساجد للاطلاع على المساحات التي يمكن الاستفادة منها في إقامة المكتبات بحيث تكون بارزة لمرتادي المسجد، وتم الاستعانة بعدد من دور النشر والطباعة لرفد هذا المشروع الثقافي بالكتب النافعة في شتى المجالات، لافتاَ إلى أن الدائرة قد راعت في تصميم المكتبات ومرافقها كل ما يحفز المرتادين على الجلوس والمطالعة.



وتفعيلاً لدور المكتبات وتعزيز ثقافة القراءة في المجتمع؛ أشار مدير الشؤون الإسلامية إلى أن الدائرة نظمت 1782 درساً حول أهمية القراءة للفرد والمجتمع، وقدم أمناء المكتبات لمرتادي المسجد نبذة عن بعض الكتب المتوفرة في المكتبات تحفيزاً للجمهور على المطالعة.



كما أطلقت الدائرة النسخة الأولى من مسابقة «مكتبات المساجد»، حيث اشتملت على فئتين هما: الفئة الأول للصغار دون سن 18 عاماً ويلتزم المشارك فيها بقراءة كتاب وتلخيص ما لا يقل عن 200 صفحة، بينما يلتزم المشاركون في الفئة الثانية للكبار من هم فوق 18 عاماً بقراءة كتاب وتلخيص ما لا يقل عن 400 صفحة، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من كل فئة بجوائز قيّمة وشهادات تقدير.



بدوره أشاد الدكتور سالم الدوبي رئيس لجنة المكتبات بالجهود التي بذلت لإتمام تدشين 105 مكتبات في وقت قياسي وتزويدها بالكتب النافعة، مشيراً إلى أن الدائرة نظمت 4 ورش عمل لأمناء المكتبات حول تنظيم عمل المكتبات ومتابعة سير العمل فيها بما يحقق أهداف المبادرة الثقافية.



من جانب آخر أعرب عدد من أمناء المكتبات عن بالغ سعادتهم بمبادرة مكتبات المساجد التي تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على نشر وترسيخ ثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع، مشيرين إلى مدى استفادتهم من هذه المبادرة التي دفعتهم إلى البحث والمطالعة خاصة وأن بيئة المكتبات تحفز على الجلوس والاستمتاع بالقراءة، مثمنين جهود مشرفي المكتبات في تقديم الدعم اللازم لهم وتزويدهم بالكتب التي تتوافق مع جمهور المساجد.