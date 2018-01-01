بلدية الحمرية تطلق أولى مبادراتها في عام زايد

الشارقة 24:

بمبادرة هي الأولى في عام زايد، قامت بلدية الحمرية بتوشيح مبانها المطل على الشارع العام في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة بشعار عام زايد، تيمناً بدخول عام 2018، والذي أطلقت عليه القيادة الرشيدة عام زايد.

وبهذه المناسبة هنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية قيادة الدولة وشبعها بدخول عام زايد مع بداية عام 2018، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أسس الدولة وبنى نهضتها وعمل على نقلها إلى مصافي الدول المتقدمة والمتحضرة في زمن قياسي.

وقال الشامسي إن مناسبة عام زايد مناسبة وطنية تدعونا إلى الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وتعميق الولاء والانتماء للوطن وترابه وترجمة أقوال وأفعال مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى مسيرة متواصلة من الإنجازات.

ولفت الشامسي إلى أن المبادرة في توشيح مبنى البلدية بشعار زايد إنما هو دلاله على ما تكنه البلدية وشعب الإمارات من وفاء لزايد.

وأوضح الشامسي أن بلدية الحمرية أقرت أجندة حافلة من البرامج والفعاليات على مدار عام زايد ليكون لها موطأ قدم في هذه التظاهرة الوطنية سواء للمراجعين أو بالمشاركة مع الدوائر والمؤسسات والأفراد، ولفت إلى أن وصف أبناء الإمارات بأنهم عيال زايد هي النهج الذي يفتخر به الجميع ويفاخر من خلال ما حظيت به الإمارات ومواطنيها من مكانة عالمية أكسبتهم التقدير والثناء والاحترام.