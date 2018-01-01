سماء القصباء تتزين بالألعاب النارية

الشارقة 24:

احتفالاً برأس السنة الميلادية، وسعياً منها إلى بث أجواء الفرح والبهجة بين سكان وزوار إمارة الشارقة على مدار العام، تزينت سماء القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، ليلة الأحد، بالألعاب النارية المضيئة التي عكست جمال ألوانها على مرافق ومباني المدينة مودعةً بذلك عام 2017.

وابتهجت القصباء مع زوارها بقدوم عام 2018 وسط فرحة الأطفال وعائلاتهم الذين اجتمعوا حول مائدة واحدة في المطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفتي القناة المائية، كما والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية لتخليد لحظات السعادة في استقبال عام مليء بالخير والحب والعطاء.

وتحتل القصباء مكانة مميزة في إمارة الشارقة في مجال السياحة والترفيه والثقافة، نظراً لموقعها المثالي المطل على الشارقة ودبي، ما يؤهلها لاستضافة الفعاليات الترفيهية وتنظيمها على مدار العام. وتمتلك الوجهة مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، بما فيها المطاعم والمقاهي، ومنطقة الألعاب الخاصة بالأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، وعين الإمارات، ومركز مرايا للفنون، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار.