"واجهة المجاز المائية" تتألق احتفالاً برأس السنة الجديدة 2018

الشارقة 24:

أسرت "واجهة المجاز المائية"، إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، قلوب الجماهير، ليلة الأحد، باحتفال كبير تضمّن عروضاً للألعاب النارية استمرت لمدة 10 دقائق أضاءت سماء الإمارة في تمام منتصف الليل.

وشهدت الواجهة توافد الأعداد الكبيرة من الجماهير ليشهدوا العد التنازلي لبداية العام الجديد 2018، والذين استمتعوا باللحظات الأكثر حماسةً وانبهروا بأحد أضخم احتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة الشارقة وأكثرها تميّزاً.

والجدير بالذكر، أنه قد تم تثبيت 16 منصة إطلاق ضخمة وسط بحيرة خالد لإطلاق الألعاب النارية وبالاستعانة بخبراء دوليين ومتخصصين في تنظيم هذه العروض.

وحظي عدد كبير من الزوار بخدمات مميزة وفرتها إدارة واجهة المجاز المائية، حيث حرصت الإدارة على تقديم التسهيلات كافة للزوار بإضافتها لعدد من خدمات الرفاهية، مثل تقديم خدمة الحجوزات المسبقة في المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة ذات الإطلالات المباشرة على بحيرة خالد ومواقع إطلاق الألعاب النارية، بالإضافة إلى توفير خدمة صف السيارات.

وفي هذا الشأن، قال محمد فاضل المزروعي، مدير واجهة المجاز المائية: "أمضينا أمسية رائعة ومميزة شكّلت حدثاً مثالياً لاستقبال عام 2018، حيث التمسنا سعادة الحضور كباراً وصغاراً وسعدنا بتفاعلهم الكبير مع ما قدمته لهم الواجهة من عروض مبهرة للألعاب النارية التي أنارت سماء الشارقة".

وأضاف: "يُسعدنا نجاح هذا الحدث الذي كان ثمرة جهودٍ هائلة لفرق عملٍ استثنائية حرصت على تفاصيل العرض منذ المراحل الأولى للتخطيط وحتى التنفيذ، إضافةً إلى ذلك، قمنا بتقديم خدماتٍ مميزة عالية المستوى لاقت بدورها استحسان الزوار مثبتةً أنها إضافة إيجابية وتأكيد على سعينا الدائم في إسعاد محبي الواجهة وروادها".

واستطاعت أعداد كبيرة من المتفرجين في مختلف أنحاء مدينة الشارقة مشاهدة عروض الألعاب النارية، بفضل الموقع الاستراتيجي لواجهة المجاز المائية الذي تحيط به مجموعة من الوجهات والمناطق السياحية الهامة في الإمارة، أبرزها: جزيرة النور، وجزيرة العلم، وكورنيش بحيرة خالد.

وقال المزروعي: "أعرب عدد كبير من الزوار عن سعادتهم ورضاهم، إذ قدمت سلسلة المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة قوائم مخصصة لاحتفالات ليلة رأس السنة مشاركين بذلك بهجة الزوار والعائلات بقدوم العام الجديد".

وأوضح المزروعي: "كان العام الماضي عاماً استثنائياً بجميع المقاييس، إذ أصبحت واجهة المجاز المائية الوجهة المفضلة للعائلات في إمارة الشارقة، وأنا واثق بأن عام 2018، سيكون بدايةً جديدة ومميزة للواجهة سنعمل فيها على تكثيف جهودنا لتقديم عوامل جذب جديدة وفريدة من نوعها، كما وسنعمل على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار العام".